INAUGURATO NUOVO POLO AGRO ALIMENTARE A MACCARESE

Inaugurato questa sera il nuovo polo agro-alimentare di Viale di Porto a Maccarese. La cerimonia si è svolta alla presenza,tra gli altri, dell’amministratore delegato della Maccarese spa, Silvio Salera, del sindaco di Fiumicino, Esterno Montino, e di rappresentanti del mondo agricolo. «Questo luogo sarà centrale per la produzione agricola del nostro territorio – ha detto Montino – e, dopo tanto impegno di questa Amministrazione, nasce nei locali della ex Cooperativa Sant’Antonio, riqualificati e rinnovati per questo scopo. Abbiamo ridato una opportunità alle famiglie e ai lavoratori che appartenevano a quell’azienda fallita e che ora hanno una nuova opportunità di riscatto».

