INTERROGAZIONE SU EROSIONE COSTA MARINA MINTURNO

«Lo abbiamo sempre saputo che l’intervento per salvaguardare la costa di Marina di Minturno tra Monte d’Argento e il fiume Garigliano, saldato dalla Regione Lazio con un milione e quattrocentomila euro di soldi pubblici, non sarebbe stato risolutivo». A dichiararlo è la consigliera regionale del Lazio del Movimento 5 Stelle Gaia Pernarella che nei giorni scorsi, insieme alla capogruppo Roberta Lombardi e ai colleghi Valentina Corrado, Silvia Blasi, Francesca De Vito, Marco Cacciatore, Loreto Marcelli e Valerio Novelli, ha depositato un’interrogazione sull’erosione della costa rivolta al presidente della giunta, Nicola Zingaretti, e all’assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità, Mauro Alessandri. Nell’interrogazione, fa sapere, si chiede: «qual’è lo stato del progetto sia per quanto riguarda la sua realizzazione che le condizioni attuali; di verificare le motivazioni per cui a distanza così ravvicinata dal collaudo dell’opera si siano verificati cedimenti; quali interventi si intendono intraprendere per garantire la tutela della linea di costa e delle strutture e infrastrutture che rischiano di essere coinvolte. »Come immaginavamo e d’altronde numerosi studi confermano – spiega Pernarella – i pennelli rigidi installati su quel tratto di costa non hanno risolto in alcun modo il problema, semmai lo hanno aggravato in modo sconcertante nel tratto immediatamente successivo all’intervento«.

