La sceneggiata napoletana

Sceneggiata napoletana con un pizzico di pepe romano della Garbatella e una rude spinta celtica. Giorgia Meloni coglie al volto la inversione a U di Gigi Di Maio, rimette in riga e in partita il leghista furioso Salvini e spinge Mattarella a riconsiderare la situazione. Se Fratelli d’Italia appoggia un governo giallo-verde, se entra nell’esecutivo e lo rafforza cambia qualcosa? Anche Savona può diventare un pallido ricordo, e il Colle ha tutti i suoi alibi. Elezioni a luglio o a settembre? Macchè, si ricomincia e magari si finisce anche in fretta. Alla faccia di chi agita i mercati. Scenario possibile? Poche ore per scoprirlo

