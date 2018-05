MERCATO: ROMA «ALISSON VALE 90 MLN», JUVE REBUS PIPITA

Sarà un estate a ritmo di valzer delle punte. Il fatto che HIGUAIN non sia più ritenuto incedibile dalla Juventus, e il presunto interessamento dei bianconeri per ICARDI hanno acceso il mercato degli uomini gol. Nel discorso rientra anche il Chelsea, visto che, una volta risolta la questione SARRI, i dirigenti dei Blues potrebbero puntare proprio sul Pipita. C’è però un problema di politica societaria, perché il Chelsea non intende spendere molti soldi, con relativi ingaggi faraonici, per giocatori ultratrentenni e Higuain ne ha già 31. Ecco quindi che anche i londinesi potrebbero puntare su Icardi, rifacendosi di parte della spesa con la cessione di MORATA alla Juventus. Se perderà il suo capitano l’Inter potrebbe rimpiazzarlo con BELOTTI, sogno anche del Milan. Nel giro c’è anche LEWANDOWSKI, che si è messo sul mercato. In Italia potrebbe prenderlo solo la Juve ma il polacco vuole il Real Madrid, ipotesi fattibile se davvero BENZEMA andrà al Napoli. Intanto il Manchester United sta trattando con il Porto l’acquisto di DALOT, terzino destro con una clausola rescissoria di 20 milioni di euro. Questo acquisto confermerebbe che è certo l’addio di DARMIAN, destinato alla Juventus, società che, dopo EMRE CAN, è vicina a fare un altro colpo a parametro zero, visto che piace BADELJ, in svincolo dalla Fiorentina e che ha offerte anche da Roma, Lazio e Milan. In uscita i campioni d’Italia hanno MARCHISIO, se deciderà di continuare la carriera negli Usa, e STURARO, da utilizzare come pedina di scambio. BUFFON sottoscriverà invece un biennale con il Psg. In Portogallo scrivono invece che la Juve sarebbe interessata ad TALISCA, fantasista di proprietà del Benfica che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Besiktas e piaceva anche alla Roma. Molto attivo anche il Napoli: l’ex romanista PAREDES, oggi allo Zenit San Pietroburgo, è vicino ai partenopei. La trattativa è in corso e a svelarlo è Tomislav Erceg, agente del centrocampista, al portale russo Sport Express: «È vero, Leandro può tornare in Italia. Lo vuole il Napoli, c’è una trattativa con lo Zenit». Intanto ha già drtto sì al Napoli FABIAN RUIZ, centrocampista del Betis Siviglia. Rimane da trovare l’accordo con la società andalusa che non vuole concedere sconti sulla clausola rescissoria da 32 milioni che c’è nel contratto del calciatore. Mario BALOTELLI piace a Marsiglia, Arsenal e Borussia Dortmund, ma ora si muove qualcosa anche in Italia. Il suo agente Mino Raiola ha avuto contatti con Roma e Napoli, ma ora c’è l’interessamento, se il giocatore si riduce l’ingaggio, di Genoa e Parma. Si muove anche il Torino: il d.s. Gianluca Petrachi segue BARKOK dell’Eintracht Francoforte, l’ex Benevento SANDRO, sul quale c’è anche la Lazio, e il difensore brasiliano del Santos LUCAS VERISSIMO, che però ha passaporto solo brasiliano e quindi non è tesserabile come comunitario. Inoltre i granata hanno offerto 6,5 milioni di euro, quando lo Spartak Mosca è pronto a pagarne 12. La Spal per rinforzarsi cerca ROMULO, SILVESTRE, CACERES e HETEMAJ. La Lazio continua a non voler trattare MILINKOVIC-SAVIC per cifre, come i 90 milioni offerti dalla Juventus, che non ritiene adeguate al valore del giocatore. Il presidente Lotito, infatti, conta d’incassare per il serbo dai 160 ai 180 milioni. Intanto si è informato su BERISHA del Salisburgo e FREULER e PETAGNA dell’Atalanta, mente sembra aver mollato per CRISTANTE, ora vicino alla Roma. E proprio i ‘cuginì giallorossi hanno parlato con il Liverpool di ALISSON: la richiesta è stata di 90 milioni di euro non trattabili. Per il ruolo di terzino destro è spuntato di FOKET del Gent. Ma l’obiettivo primario rimane KADERABEK, 26 anni, terzino della nazionale ceca e dell’Hoffenheim e amico di Schick. Sono invece quattro i club interessati a MASCARENHAS, laterale sinistro del Fluminense (del quale possede il 70% del cartellino): si tratta di Sampdoria, Milan, Fiorentina e Benfica. (

Ti potrebbero interessare anche: