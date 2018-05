Nove arresti a San Mauro Cilento per corruzione e appalti truccati



Nel mirino dei carabinieri il sindaco Carlo Pisacane, due assessori comunali, due consiglieri, il segretario comunale, i responsabili dell’ufficio tecnico

. corruzione e appalti truccati: 9 arresti nel Cilento. Nel mirino dei carabinieri il sindaco del Comune di San Mauro Cilento Carlo Pisacane, due assessori comunali, due consiglieri, il segretario comunale, i responsabili dell’ufficio tecnico e dell’ufficio di Ragioneria e l’amministratore di una ditta di smaltimento rifiuti.

Le indagini sono state portate a termine dai carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, diretti dal capitano Mennato Malgieri. L’inchiesta, coordinata dal procuratore Antonio Ricci e dal sostituto Paolo Itri, riguarda gare d’appalto truccate, delibere false e incarichi a nomina diretta. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa, alle ore 10.30, presso la Procura di Vallo della Lucania. Le indagini, avviate dai carabinieri della stazione di Pollica agli ordini del maresciallo Lorenzo Brogna, risalgono a circa due anni fa.

Le indagini sono scaturite dalla denuncia della presidente di una cooperativa locale che a fine 2014 denunciò ai carabinieri di avere subito pressioni da parte del sindaco e del responsabile dell’ufficio tecnico. “Pressioni- ha spiegato il procuratore Ricci – effettuate al fine di costringere la donna a rinunciare al servizio di trasporto scolastico, già in precedenza affidato alla cooperativa da lei presieduta, allo scopo di favorire una ditta diversa a cui l’incarico venne successivamente assegnato mediante una illecita procedura di affidamento diretto”.

La conferenza stampa

Successivamente le indagini dei carabinieri sono state estese anche ad altri settori dell’Ente “consentendo di svelare un quadro di gestione familistico-clientelare della cosa pubblica”. In particolare sono emerse gravi illegittimità anche per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, per l’acquisto di una macchina “puliscispiagge”, per l’affidamento del servizio di ludoteca comunale

e per la nomina ed assunzione di personale tecnico. Particolarmente rilevante la vicenda riguardante l’affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti per la quale viene contestato al sindaco e ad un consigliere comunale di avere concordato con l’imprenditore affidatario del servizio, modalità, condizioni economiche e termini del l’affidamento del servizio dietro promessa, poi mantenuta, dell’assunzione di personale.

