REGIONE/ M5S PROPONE 17 MILIONI IN BILANCIO PER DIFFERENZIATA

«Quattro emendamenti alla legge di Bilancio della Regione per potenziare la raccolta differenziata a Roma e nei Comuni del Lazio per complessivi 17 milioni». È quanto annunciano i consiglieri regionali M5s del Lazio, in una nota. Nel dettaglio si tratta di «un emendamento a prima firma Marco Cacciatore di 5 milioni per la realizzazione di impianti e centri di recupero della materia secca e organica dei rifiuti solidi urbani e per il compostaggio aerobico; due a firma di Valentina Corrado per avviare la raccolta differenziata (5 milioni) e per la bonifica delle aree inquinate del Lazio (5 milioni) e uno di Gaia Pernarella (2 milioni) per l’assistenza tecnica e l’acquisto di attrezzature volte a implementare l’applicazione della Tariffa puntuale nei Comuni della Regione». «Le risorse economiche da sole non possono garantire una gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti del Lazio – spiega il presidente della commissione Rifiuti Marco Cacciatore – Il Piano regionale dei rifiuti è la condizione fondamentale per il superamento del deficit gestionale e operativo regionale con gravi ricadute su tutti i nostri territori. Come presidente della Commissione Rifiuti, mi impegno a farlo calendarizzare al più presto una volta approvato dalla Giunta».

