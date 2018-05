Spread schizza oltre quota 300. Piazza Affari giù

Chiude sopra la soglia dei 300 punti base lo spread fra Btp e Bund in una giornata nera per i titoli italiani che tornano nell’occhio del ciclone come nei giorni bui della crisi del debito sovrano del 2011. Il differenziale di rendimento tra il decennale italiano e il pari scadenza tedesco, che aveva aperto poco sopra i livelli già record di ieri, a metà mattina è improvvisamente balzato oltre la soglia dei 300 punti base (fino a un massimo di 307 punti) per mantenersi su quei livelli per tutta la seduta per poi chiudere a 303 punti, ai massimi da cinque anni (giugno 2013). Il rendimento dei decennali italiani è volato ben sopra la soglia del 3%, al 3,33 per cento.

Borsa. La Borsa di Milano chiude in calo con l’indice guida Ftse Mib che cede il 2,65% a 21.350 punti. Sulla seduta

pesano le incertezze del quadro politico italiano dopo l’incontro tra il premier incaricato, Carlo Cottarelli, e il capo dello stato, Sergio Mattarella, e l’ipotesi di nuove elezioni a luglio. Piazza Affari rimane dunque in balia delle tensioni politiche.

