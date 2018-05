Torino, tso tragico: quattro condanne



Un anno e otto mesi di carcere con la sospensione condizionale della pena e una provvisionale da 295 mila euro per il padre Renato e la sorella Maria Cristina. È stata pronunciata questa mattina la sentenza per la morte di Andrea Soldi una sentenza di poco più severa di quella che era stata chiesta dal pm Lisa Bergamasco per i tre vigili urbani e lo psichiatra accusati di omicidio colposo.

Andrea Soldi, 45 anni, malato di schizofrenia paranoide, è morto in seguito al tentativo di tso, il pomeriggio del 5 agosto 2015. Gli imputati condannati sono lo psichiatra Pier Carlo Della Porta, con i tre vigili Enri Botturi, Stefano Del Monaco e Manuel Vair. “Era una persona malata non avrebbe fatto male a nessuno dovevano solo aspettare e Andrea sarebbe ancora lì seduto sulla panchina” è il primo commento della sorella Cristina Soldi.

“Per noi questa è una condanna morale. Perché quel che è successo ad Andrea a non succeda mai più – aggiunge – mi auguro che qualcuno adesso si metta intorno a un tavolo e ragioni su questa malattia e intraprenda un cammino per i malati e per le loro famiglie”.

“Meno male che c’è stata questa sentenza l’arroganza di questi vigili andava punita” è invece il solo commento del padre di Andrea, Renato.

