UCCIDE LA MOGLIE A COLTELLATE DAVANTI AL FIGLIO 5 ANNI

L’ha uccisa a coltellate sotto gli occhi del loro bambino di cinque anni, colpendola senza pietà e lasciandola agonizzante sul sedile, con il piccolo in lacrime. È fuggito poi a piedi, fino a quando non ha deciso di presentarsi spontaneamente ai carabinieri, raccontando quello che aveva appena fatto: «ho accoltellato mia moglie». Sarebbe questa la drammatica dinamica del femminicidio consumatosi questo pomeriggio a Seregno, in Brianza. Vittima una donna di 34 anni, albanese, accoltellata varie volte dal marito all’interno della sua auto, una utilitaria nera posteggiata a bordo strada. Reo confesso del delitto, a quanto emerso, è suo marito, 35 enne marocchino, che pochi minuti dopo l’aggressione ha bussato alla porta della stazione dei carabinieri di Seregno, con le mani ancora insanguinate. Immediata la richiesta di intervento al 118 da parte dei militari, i quali dopo aver fermato il 35 enne, che si trova ancora in caserma per essere interrogato dal pm di Monza Michele Trianni, sono andati a verificare le condizioni della donna. Trovata riversa sul sedile della sua macchina, la 34 enne è stata trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è morta poco più tardi. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, alla base del gesto potrebbe esserci la fine della relazione tra i due. Da qualche tempo non vivevano più insieme e forse oggi pomeriggio si erano incontrati per discutere del futuro, ma la situazione sarebbe poi degenerata, anche se la dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. A quel punto il 35 enne avrebbe estratto un coltello da cucina e si sarebbe avventato sulla moglie, colpendola varie volte, per poi allontanarsi senza preoccuparsi di aver lasciato suo figlio accanto alla madre agonizzante, sotto shock. Si attende ora la decisione dell’autorità Giudiziaria. Solo tre giorni fa un altro femminicidio, sempre una donna uccisa dal marito, a Piacenza. E il 21 maggio un altro uomo, un 78enne, che ha sparato alla compagna di una vita, nel Fermano. Il giorno prima, il dramma di Francavilla a Mare, con un uomo che ha ucciso la moglie e ha lanciato dal viadotto autostradale la figlia di 10 anni, prima di uccidersi a sua volta. Il 7 maggio, in Piemonte, un femminicidio nel Torinese e un altro tentato in provincia di Vercelli, gli ennesimi da inizio anno. Con il dramma di oggi, consumato sotto gli occhi di un bambino, il conto – parziale – delle vittime di quest’anno sale a quota 29

