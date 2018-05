Ammettiamolo. E’ anche una discreta squadra

Cerchiamo di essere obiettivi. Viste le premesse poteva andare peggio. La lista dei ministri non è male, la squadra ha delle buone individualità. Ci sono facce conosciute e perfetti sconosciuti. Ma a giudicare dai curricula non sembrano affatto sprovveduti. Anzi, ci sono figure significative e novità importanti. Il livello delle competenze sembra piuttosto alto. Se si va con la memoria ad esperienze precedenti si deve ammettere che abbiamo accettato senza battere ciglio ministri imbarazzanti. Ora potrebbe essere diverso. Semmai saranno alcuni aspetti del programma e la loro applicazione a tenerci tutti con il fiato sospeso. Riusciranno i nostri eroi a convincere il Parlamento e il Paese? Che non ha bisogno solo di ragionare sull’euro, ma sul lavoro, sull’istruzione, sulla sanità, sulla giustizia. Il test è importante, fondamentale per il paese. Non resta che augurarci che si entri subito nel vivo e non si aspettino le vacanze estive per cominciare a cambiare le cose. Salvini e Di Maio hanno avuto un mandato importante, gli italiani si aspettano risultati.

