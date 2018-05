Bitcoin: il suo utilizzo è possibile nella vita di tutti i giorni?

Le criptovalute sono, senza alcun dubbio, uno dei fenomeni più rilevanti dell’intero panorama tecnologico, tanto da attirare l’attenzione di milioni di utenti pronti a sfruttarne le potenzialità. Tra le tante presenti sul mercato, la prima, ma anche la più conosciuta, è Bitcoin, nata nel 2009 e creata dall’utente anonimo Satoshi Nakamoto. Bitcoin si muove sulla rete Blockchain. La Blockchain è un registro peer-to-peer distribuito di transazioni con data e ora precisi. Per le criptovalute, l’obiettivo primario era di decentralizzare il sistema valutario, togliendo potere alle banche centrali, utilizzando Bitcoin e altre criptovalute.

L’utilizzo dei Bitcoin è chiaro a tutti e si muove su internet. Ma c’è una domanda che tutti, più o meno, ci siamo posti: è possibile utilizzare Bitcoin nella vita di tutti i giorni? La risposta è sì. È possibile addirittura prendere un volo come leggiamo sul sito di TechBoom.

Anche se, secondo un’indagine di Internet Retailer, sono solo 3 su 500 le grandi realtà e-commerce che accettano questa forma di pagamento. Steam per esempio, il celebre marketplace digitale di videogiochi per PC, ha introdotto Bitcoin nel 2016 per poi fare marcia indietro un anno dopo, giudicandola troppo volatile. Expedia invece nel 2014 aprì alla criptovaluta, ed esiste ancora una pagina con i termini e condizioni. Anche Microsoft, la casa di Redmond, si è aperta da un po’ ai pagamenti con Bitcoin per comprare videogiochi e applicazioni negli store Windows e Xbox, ma anche nel Microsoft Store.

Si possono usare quindi Bitcoin per depositare il proprio denaro sull’account Microsoft. Virgin Galactic, invece, l’impresa commerciale di voli spaziali di proprietà di Richard Branson, che comprende compagnie come Virgin Mobile e Virgin Airline, è stata una delle prime ad implementare il pagamento con Bitcoin: lo fa dal 2013, se volete potete riservarvi anche un posto per un viaggio nello spazio. Cercando a Milano, inoltre, ci sono parrucchieri, agriturismi, studi legali e molte altre attività che accettano pagamenti in Bitcoin. In Italia ci sono anche cinque farmacie, uno studio legale ma anche un urologo a Caserta e un idraulico a Trieste. Cercate di pensare a un mestiere (sì, c’è anche un dog sitter) e molto probabilmente lo troverete sulla mappa. Ma non è tutto: in Italia è possibile prendere un caffè presso la Caffetteria Pasticceria Mimosa di Altopascio (Lucca), ma anche a Roma, al Barducks caffè d’amico, o al Sesto Senso di Asti, e pagare con Bitcoin.

La cosa sicura è che col passare del tempo questa moneta virtuale prenderà sempre più piede e dovremo abituarci ad utilizzarla anche per le azioni di tutti i giorni come dal fruttivendolo, in farmacia oppure dal barbiere. Col passare del tempo, infatti, sempre più realtà si apriranno a questo nuovo modo di pagare e di spendere i propri soldi. Tutto, ovviamente supportato dalle nuove tecnologie.

