Caffè Florian apre a Formosa, è la sesta in Oriente

– Prosegue la strategia di crescita del brand Florian sui mercati esteri: con l’inaugurazione di un nuovo locale a Taichung, sull’isola di Formosa, dal 2015 a oggi salgono a sei i punti vendita aperti in Oriente (quattro in Cina e due a Taiwan), ricreando un angolo dello storico Caffè veneziano di Piazza San Marco.

Il nuovo locale è situato all’interno del lussuoso centro commerciale Shin Kong Mitsukoshi, conservando la filosofia del locale originario sia nella tradizione del servizio che nella qualità dei prodotti. Anche gli arredi, curati dall’architetto Gloria de Ruggiero, riprendono, rinnovandolo, lo stile del locale veneziano. Come in tutti i Florian in Oriente, uno spazio del locale è dedicato a ospitare un’installazione artistica appartenente alla Collezione d’arte contemporanea Florian: per l’inaugurazione, sono state esposte alcune foto su tela realizzate ad hoc dall’artista Massimo di Capua, che rimandano a scene del Carnevale veneziano. Anche nel resto del locale, spazio è riservato all’esposizione di alcuni dei lavori commissionati negli anni dal Florian ad autori come Gianni Berengo Gardin, Gaetano Pesce, Qiu Zhijie o Massimo Nordio, oltre a creazioni originali di maestri del vetro di Murano.

Le aperture in Oriente sono frutto della joint venture con il colosso taiwanese Shin Kong Mitsukoshi e il piano di espansione prevede nuove aperture, sempre in Oriente, nei prossimi anni.

Ti potrebbero interessare anche: