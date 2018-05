E’ nato il governo giallo-verde

Giuseppe Conte ha ricevuto l’incarico di formare il governo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Conte ha accettto e ha subito presentato la lista dei ministri. Il governo giurerà domani al Quirinale alle 16.

I ministri. Salvini e Di Maio avranno gli Interni e il Lavoro-Sviluppo e saranno vice premier. All’economia Giovanni Tria. Enzo Moavero Milanesi agli Esteri. Paolo Savona agli Affari europei. Giulia Bongiorno alla Pubblica amministrazione, Alfonso Bonafede alla Difesa, Elisabetta Trenta alla Difesa, Gianmarco Centinaio alle Politiche agricole. All’Ambiente Sergio Costa. Danilo Toninelli ai Trasporti. All’Università Marco Bussetti. Alla Salute Giulia Grillo. Erika Stefani agli Affari regionali. Alberto Bonisoli ai Beni culturali e turismo. Famiglia e disabili: Lorenzo Fontana. Sud: Barbara Lezzi. Rapporti con il Parlamento e democrazia diretta: Riccardo Fraccaro. Giancarlo Giorgetti sarà invece sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

«Lavoreremo intensamente per realizzare gli obbiettivi politici anticipati nel contratto, lavoreremo con determinazione per migliorare la qualità di vita di tutti gli italiani», ha detto Conte al Quirinale dopo aver letto la lista dei ministri del suo governo.

«Ci sono tutte le condizioni per un governo politico M5S-Lega». Luigi Di Maio e Matteo Salvini ritrovano l’intesa. L’ultimo vertice tra il leader della Lega e il capo politico dei 5 Stelle, a cui si è poi aggiunto Conte, spiana la strada al governo gialloverde. Vista la ritrovata intesa fra M5S e Lega, Carlo Cottarelli è salito al Colle e ha rimesso il mandato. «Non risulta più necessario formare un governo tecnico», ha detto.

Salvini. «Impegno, coerenza, ascolto, lavoro, pazienza, buon senso, testa e cuore per il bene degli italiani. Forse finalmente ci siamo, dopo tanti ostacoli, attacchi, minacce e bugie. Grazie per la fiducia Amici, vi voglio bene e sappiate che avrò bisogno di voi», ha scritto Salvini su Facebook. «Savona? Contento che ci sia», ha poi detto il segretario della Lega.

Cottarelli. «Ho rimesso al presidente il mandato conferito, è stato per me un grande onore essere al servizio del paese anche se per qualche giorno», ha detto Cottarelli dopo

