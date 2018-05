Gli italiani consumano meno pane ma più pizza

Diminuisce il consumo di pane nelle case degli italiani ma non quello della pizza. La tendenza di consumo emerge da un report economico di Italmopa presentato in occasione dell’ Assemblea generale annuale in corso di svolgimento a Milano all’interno della fiera Ipack-Ima. Dall’analisi dell’Associazione Industriali Mugnai d’Italia emerge sul mercato interno una riduzione della farina destinata alla produzione di pane i cui consumi registrano, nel 2017, una contrazione del 2,4% in volume. La diminuzione – spiega una nota – ha riguardato, in misura maggiore, il pane sfuso rispetto al pane confezionato, mentre appare in controtendenza il consumo di pane surgelato che ha fatto registrare una crescita superiore al 10 per cento. Risulta invece un incremento dell’utilizzo di farine per la produzione di pizza che ha fatto segnare un aumento di quasi il 2,9% con il settore surgelati. Cresce per il 2017, tra il 10 e il 30%, anche la richiesta per prodotti innovativi, per quelli salutistici e per prodotti ottenuti con materie prime regionali o locali. Il volume dei prodotti dell’industria molitoria, con un incremento di circa 49.000 tonnellate rispetto allo scorso anno, nel 2017 si è attestato su circa 11 milioni di tonnellate, registrando un fatturato stimato in 3,467 miliardi di euro.

Ti potrebbero interessare anche: