Scusate, abbiamo scherzato. Tutto come prima

Veramente incredibile l’evoluzione di questa crisi politica. Siamo tornati indietro di quattro-cinque giorni come se niente fosse. O è un diabolico disegno del presidente Mattarella o si tratta di una commedia che i protagonisti si scrivono addosso giorno dopo giorno. Ma come l’asse Salvini-Di Maio aveva retto fino a un certo punto poi tutto era saltato, con nervi a fior di pelle e richieste di impeachment nei confronti di Mattarella. Il prof Conte, crocefisso per giorni, era tornato a far lezione a Firenze mentre il sornione mago della spending review Cottarelli si era messo di buzzo buono per rimediare in quattro e quattro otto un governo tecnico con tanti primi della classe. Agitando lo spettro di un voto addirittura a fine luglio. Poi improvvisamente qualcosa accade, e tutti, ma proprio tutti, sembrano scoprire che l’ipotesi del governo giallo-verde non era poi così male. Savona ci può stare come ministro, ma in posizione defilata. Di Maio e Salvini si incontrano a ripetizione e riparte il governo della strana coppia. Qualche limatura sui ministri e via, toni morbidi, la lezione è servita a tutti. Nel giro di poche ore Cottarelli dalla cartellina con la lista dei suoi ministri passa alla cartellina con il comunicato della sua rinuncia. Sale al Colle per ringraziare. E Conte, quello dal curriculum discutibile torna ad essere il salvatore della patria, tutti d’accordo. Sale al Quirinale con un’altra lista di ministri, che voteranno subito. E’cambiato nuovamente il clima politico, i tg sono come impazziti, siamo alle maratone. Resta basita Giorgia Meloni, a metà pomeriggio ministro della difesa, alle 20 fuori dai giochi. Nessuno cerca più i commenti di Pd e Berlusconi. Si sa già quel che potrebbero dire. Intanto avanti così, fino alla prossima sorpresa

