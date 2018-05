Torna il Franciacorta Summer Festival, vino e glamour

Torna a giugno, sempre più glamour e internazionale, il Franciacorta Summer Festival, una serie appuntamenti per migliaia di wine lovers. Saranno 4 i weekend tematici alla scoperta del territorio e delle 113 cantine consorziate: 1-3 Giugno: Weekend Food&Wine; 9-10 Giugno: Sport e Outdoor; 16-17 Giugno: Arte e Cultura; 23-24 Giugno: Musica. Il Festival prenderà il via con un long weekend dedicato al Food: Venerdì 1 giugno menu ad hoc con prodotti del territorio presso ristoranti, trattorie, agriturismo della Strada del Franciacorta. Sabato 2 giugno visite guidate, degustazioni ed eventi in cantina e nei laboratori del prodotto tipico. Tour sulle colline a piedi e in bicicletta.

Domenica 3 giugno il palazzo e il parco della settecentesca Villa Fassati Barba di Passirano faranno da cornice a proposte gourmet di Chef locali e ospiti, abbinate a Franciacorta in quattro isole tematiche all’interno delle sale affrescate della Villa e nella Limonaia si terranno laboratori legati al Franciacorta, al cibo e al territorio. Durante tutta la giornata, partiranno dalla Villa tour guidati a piedi e in pullmino vintage. In serata, condizioni meteo permettendo, ci sarà possibilità di ammirare la location dall’alto a bordo di una mongolfiera ancorata.

Nel weekend dedicato allo sport e alla vita all’aria aperta, verranno proposti itinerari in bicicletta, a piedi, in vespa con tappa nelle cantine e pic-nic nei vigneti.

Nel successivo dedicato all’arte un programma di mostre e visite con il patrocinio del FAI-Delegazione Brescia e in collaborazione con i Comuni di Terra della Franciacorta. La musica sarà protagonista dell’ultimo weekend di giugno con concerti nelle cantine e in luoghi di particolare fascino.

