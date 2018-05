Tutto fatto, Conte al Quirinale per l’incarico. Savona c’è ma agli affari Ue

Alla 19.45 Cottarelli esce dallo studio del presidente Mattarella e annuncia di aver rinunciato all’incarico, pochi minuti dopo il portavoce del Colle spiega che alle 21 salirà al Quirinale per essere investito Giuseppe Conte. Forse addirittura con la lista dei ministri. Domani il giuramento? «Ci sono tutte le condizioni per un governo politico M5S-Lega», affermavano poche ore prima Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L’ultimo vertice tra il leader della Lega e il capo politico dei 5 Stelle, a cui si è poi aggiunto il premier in pectore Giuseppe Conte, ha spianato la strada al governo gialloverde. Ci sarebbe l’intesa anche su Paolo Savona, che non farebbe più il ministro dell’Economia ma si sposterebbe agli Affari europei. Resta invece fuori Fratelli d’Italia. Vista la ritrovata intesa fra M5S e Lega, Carlo Cottarelli è salito al Colle per rimettere il mandato.

Al Tesoro dovrebbe andare il professor Giovanni Tria, preside della facoltà di Economia dell’università Tor Vergata a Roma, dove è docente di Economia politica. Enzo Moavero Milanesi potrebbe andare invece agli Esteri. Dopo le aperture di Salvini alla proposta di Di Maio di discutere sul ruolo di Savona nell’esecutivo politico, la macchina si è quindi rimessa in moto e l’intesa per un governo politico sarebbe ormai trovata. La lista dei ministri del nuovo governo prevede poi Salvini e Di Maio al Viminale e al Lavoro e Giancarlo Giorgetti e sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

«Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato il dottor Carlo Cottarelli il quale sciogliendo la riserva formulata gli ha rimesso l’incarico di formare il governo. Il Presidente della Repubblica ha ringraziato Cottarelli per l’impegno posto nel suo mandato», ha affermato Ugo Zampetti, segretario generale della presidenza della Repubblica. Cottarelli ha spiegato che un governo politico è la soluzione migliore per il Paese e che un esecutivo tecnico non è più necessario. «Ho rimesso al presidente il mandato conferito, è stato per me un grande onore essere al servizio del paese anche se per qualche giorno», ha detto Cottarelli dopo aver rimesso il suo mandato da premier incaricato. «Negli ultimi giorni è stata riaperta e si è concretizzata la possibilità di un governo politico. Non risulta più necessario formare un governo tecnico», ha continuato Cottarelli. «La formazione di un governo politico è di gran lunga la migliore soluzione per il Paese – ha aggiunto – anche per l’incertezza che deriverebbe da nuove elezioni. Auguri di cuore al nuovo governo, che spero possa essere formato al più presto». «Ringrazio le persone che si erano rese disponibili a far parte del mio governo e i dipendenti della Camera e delle altre organizzazioni dello Stato che mi hanno aiutato nella mia attività», ha detto ancora Cottarelli dopo aver rimesso l’incarico. «Mi scuso con voi se sono stato così silenzioso negli ultimi giorni», ha concluso rivolto ai giornalisti, che lo hanno salutato con un applauso.

Meloni. «Mi pare di capire che Salvini abbia parlato del nostro ingresso per rafforzare il centrodestra ma abbia ricevuto il no dei Cinque Stelle. Va bene, mi dispiace e non mi fa ben sperare per il futuro di questo governo», ha affermato Giorgia Meloni, leader di Fdi, conversando con i cronisti alla Camera. A chi le chiede un commento al fatto che il suo nome venga dato in pole per il ministero della Difesa, Meloni chiarisce: «A me non risulta».

«Escludo che possano esserci ministri di Fdi “a nostra insaputa”, innanzi tutto perché noi siamo persone serie e poi siamo una realtà molto compatta, per cui dalle nostre parti capita di rado che una persona si venda per una poltrona», ha continuato Meloni. «Io ho parlato più di una volta in questi giorni – ha affermato Meloni – con Salvini che aveva preso in considerazione l’idea che FdI entrasse in questo governo: io gli avevo fatto presente che noi eravamo guardinghi su questo, poi M5S ha messo un veto perché noi siamo un voto troppo sovranista, che ha le idee molto chiara».

A una giornalista che chiedeva se fosse possibile che ci fosse un ingresso nell’esecutivo di Guido Crosetto, Meloni ha replicato: «Perché continuate a fare domande su cose che non esistono? Non ci sarà il nome di Guido Crosetto nel governo, è impossibile, né ci saranno nomi di Fratelli d’Italia

