E adesso sotto con le nomine, ce n’è per tutti

Lo chiamano il risiko delle poltrone. Un governo tecnico avrebbe avuto un approccio particolare al problema, il governo politico giallo-verde dovrà dimostrare il suo valore e la sua capacità di discernimento. Logica di servizio o logica di occupazione del potere? Tanto per cominciare sul piatto ci sono le scadenze più imminenti, previste dall’agenda delle prossime settimane, del rinnovo dei vertici di Cassa Depositi e Prestiti e della Rai ma sullo sfondo torna ad affacciarsi la grande tornata delle nomine delle grandi aziende pubbliche che avrà il suo clou nel biennio 2019-2020. C’è di tutto, Enel, Eni, Fincantieri a Poste, Leonardo, Enav, Mps passando per Terna, Mps, Snam, Italgas, che dovranno rinnovare i propri consigli di amministrazione. Un giro di poltrone che ‘scottano’ visto che ridisegnerà la geografia del potere economico del Paese. E’ stato calcolato che in gioco ci sono 350 incarichi tra consigli di amministrazione e collegi sindacali. Ma si comincia da due aziende di peso e di potere enorme, Cassa Depositi e Prestiti e Rai. Per Cdp, i riflettori sono puntati su due date, quella del 20 giugno e del 28 giugno. Sono queste, infatti, le nuove scadenze comunicate, il 15 maggio scorso, da Cassa Depositi e Prestiti la cui assemblea era stata inizialmente fissata per il 23 maggio e il 20 giugno. Un rinvio che sarebbe stato chiesto dall’azionista di riferimento e legato proprio alla formazione del nuovo governo. Il nodo Rai è di quelli che fanno tremare i polsi, oggi l’azienda è ancora saldamente in mani renziane (e si vede), l’occupazione da parte dei nuovi padroni non sarà certo indolore e si riverberà come in passato non solo su manager e giornalisti, ma anche sui programmi, su chi li presenta e su chi li cura. Si prevedono fuochi d’artificio. Centinaia di manager pubblici, poi, sono in attesa e il nodo, salvo imprevisti imponderabili, dovrebbe essere sciolto in tempi piuttosto rapidi. Il conto totale, dicono i dati del governo, parla di 77 società partecipate direttamente o indirettamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e chiamate a rinnovare i propri organi sociali CdA e collegi sindacali nel corso del 2018. Il valzer di dirigenti interessa un totale di circa 350 poltrone coinvolgendo undici case madri e ben 66 controllate. Un vero e proprio ricambio di massa, in una galassia che spazia da AREXPO a Cassa Depositi e Prestiti, da Leonardo all’Eni, senza contare Enel, Poste e Ferrovie dello Stato. Che rischia di diventare un salasso per le casse pubbliche sotto forma di buonuscite e liquidazioni. Resisteranno alle tentazione i nuovi leaders del paese? Conte terrà la barra dritta? Ci sarà la corsa alla poltrona?

