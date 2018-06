LA DENUNCIA/ SALTA L’ACCREDITAMENTO, INI-GROTTAFERRATA RESTA SENZA UROLOGIA

“Farò subito un’interrogazione urgente ed avanzerò la richiesta di un’audizione in Commissione Sanità e Politiche Sociali sulla decisione della Regione Lazio, di rimuovere con effetto immediato l’accreditamento di 15 posti letto di Urologia, presso L’INI-Grottaferrata riconvertendoli in medicina generale”.Lo ha affermato il vice Presidente del Consiglio Regionale del Lazio e Coordinatore di FI Provincia di Roma, Adriano Palozzi che ieri ha fatto un sopralluogo all’INI-Grottaferrata.

“La rimozione dell’accreditamento è avvenuta con Decreto del Commissario ad acta n. 161 del 26 aprile 2018. Una scelta, a nostro giudizio, illogica, presa senza alcuna interlocuzione ed errata dal punto di vista amministrativo, sociale e sanitario – afferma Adriano Palozzi – È nota a tutti, infatti, la cronica carenza di offerta delle prestazioni nel territorio dell’Asl Rm6, i cui posti letto di urologia effettivamente operativi in grado di erogare prestazioni di chirurgia urologica risulterebbero inferiori al fabbisogno. Neppure riusciamo a comprendere le ragioni per la quale la Regione abbia annullato a distanza di 5 anni il precedente accreditamento, senza prevedere neanche un sia pur breve periodo transitorio, che avrebbe permesso di poter curare i pazienti che erano stati già in presi carico dalla casa di cura”

“L’INI si è trovata nell’impossibilità di erogare le prestazioni nei confronti di centinaia di pazienti, di cui molti pazienti oncologici. Cosa succederà adesso? Su queste e altre allarmanti questioni, il presidente Zingaretti deve fare immediata chiarezza: sto predisponendo un’interrogazione urgente e depositerò una richiesta di audizione in commissione Sanità e Politiche Sociali”, conclude Palozzi.

I pazienti che hanno scelto il Gruppo INI [www.gruppoini.it] si trovano oggi a doversi affidare a strutture che in alcuni casi non eseguono o che non hanno la stessa esperienza su alcune tipologie di intervento.

Tempistiche: dal 1° gennaio alla fine di aprile 2018 sono stati eseguiti, presso l’INI, circa 560 interventi e quindi lo smaltimento della lista di attesa (circa 800 pazienti) avrebbe richiesto circa 4-6 mesi. Riusciranno le strutture urologiche della ASL a mantenere lo stesso standard di produzione per tipologia di intervento, qualità e risultati?

Pazienti Extra regionali: l’urologia dell’INI ha sempre avuto un grande seguito di pazienti provenienti da Regioni limitrofe (in alcuni anni passati la cosiddetta mobilità attiva si è attestata a circa il 20-30 % dei pazienti). In un momento in cui i dati Regionali del Lazio indicano tale regione come tra le peggiori in termini di mobilità passiva, i dati INI sono in assoluta controtendenza e rappresentano un fiore all’occhiello del SSN.

