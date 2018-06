PRIMO PIANO/ Zingaretti e l’aiutino da destra sul bilancio

Alla Pisana la manovra per il 2018 passa con un voto di scarto

Adesso è più chiaro per tutti. La giunta Zingaretti governa con il consenso mascherato dell’opposizione. Alla Pisana la manovra per il 2018, il Def regionale, è passata per il rotto della cuffia, con un solo voto di scarto, con 24 voti del centrosinistra unito contro i 23 dell’opposizione. Lo sappiamo, Zingaretti non ha nell’aula della Pisana la maggioranza per poter governare liberamente. E bisogna ascoltare le urla dell’ex sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi e attuale Presidente di una commissione permanente per capire cosa è successo: due consiglieri del gruppo misto, Cangemi e Cavallari, non erano presenti in aula al momento del voto, assieme a Righini di Fratelli d’Italia. Siamo alle comiche finali, se i tre consiglieri in oggetto fossero stati presenti sul voto del DEF regionale oggi Zingaretti sarebbe un presidente della Regione Lazio in bilico, magari a un passo dalla crisi di nervi e dalle dimissioni. E non è stato l’accordo forte stipulato con i cinque stelle a salvare la sua poltrona, ma qualcuno eletto nelle liste di opposizione del centrodestra proprio contro quel candidato governatore. Senza una maggioranza forte del centrosinistra, Zingaretti è costretto a farsi piacere tutto, ad accontentare qualsiasi richiesta. Parliamoci chiaro, si è detto che la maggioranza di Zingaretti èaperta a sinistra: ebbene da oggi possiamo dire che è aperta anche a destra.

Matteo Mantovani

Ti potrebbero interessare anche: