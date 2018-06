RIFIUTI/ La guerra a sacchetto selvaggio, in arrivo le telecamere in otto zone della città

“Pur avendo previsto nel piano industriale una riduzione nella produzione dei rifiuti, le quantità raccolte sono cresciute in modo sempre più evidente”. In altre parole: ci siamo sbagliati. La certificazione dell’errore sta in una lettera che l’assessora all’Ambiente Pinuccia Montanari e la direttrice della direzione Rifiuti Laura D’Aprile hanno inviato il 4 maggio ai loro omologhi in Regione, l’assessore Massimiliano Valeriani e la direttrice Flaminia Tosini.

Una lettera che mostra quanta distanza ci può essere tra le dichiarazioni di principio e la realtà. ” A dicembre 2017 Ama aveva considerato quale peggiore scenario di riferimento per il 2018 l’andamento inerziale della quantità di Rur ( rifiuto urbano residuo) ” , spiega il documento. E invece, colpo di scena, i rifiuti indifferenziati cominciano a crescere da gennaio: 2000 tonnellate più del previsto. Bilancio delle prime 18 settimane del nuovo anno: 10mila tonnellate oltre le previsioni.

“Un rilevante aumento della produzione che sta creando notevoli difficoltà anche per maggiori costi di trattamento ” . Per stessa ammissione di Montanari, gli impianti sono arrivati al limite, con 6000 tonnellate di rifiuti ciascuno. Conclusioni: occorrono iniziative urgenti.

Rifiuti a Roma, sacchetto selvaggio: in arrivo le telecamere in otto zone della città

“Il Campidoglio ha chiesto aiuto e la Regione si è attivata – dichiara l’assessore ai Rifiuti Massimiliano Valeriani – ma da Virginia Raggi, che è anche sindaca della Città metropolitana, non è ancora arrivata alcuna indicazione su dove localizzare le discariche di servizio. Senza contare che nella mappa dei siti possibili inviata dalla Città metropolitana non c’è neanche una localizzazione nel comune di Roma”.

E mentre il consiglio della Città metropolitana vota una mozione in cui chiede lo stop dei lavori all’inceneritore di Colleferro, in vista della chiusura, la capitale continua a subire le incursioni dei pendolari dell’immondizia. Abitano nei piccoli comuni dell’hinterland, sotto amministrazioni che hanno adottato già da tempo la raccolta porta a porta. Per aggirare le regole al mattino si mettono al volante con un paio di buste di rifiuti. Poi, guidando verso il posto di lavoro, appena varcato il confine di Roma, tirano giù il finestrino e lanciano la loro quota di spazzatura accanto ai cassonetti targati Ama.

“Una piaga” , spiegano dalla municipalizzata dell’ambiente. Diecimila tonnellate di indifferenziata al mese che i tecnici dell’azienda di via Calderon de la Barca hanno ribattezzato “migrazione dai comuni di cerniera ” . Quelli a Nord di Roma scaricano a Cesano, Prima Porta e Isola Farnese. I residenti dei Castelli Romani, di Pomezia e di Ardea, invece, puntano su Tor Vergata, la Romanina, Fontana Candida, Parco dè Medici e Santa Palomba.

Gli agenti accertatori di Ama fanno il possibile. Solo a maggio hanno staccato più di 500 contravvenzioni e, lavorando sulle targhe, hanno avuto l’ennesima conferma: gli automobilisti multati vengono tutti da fuori Roma.

Campidoglio e Ama stanno studiando un pacchetto di contromisure. L’azienda si è già messa in contatto con i vigili urbani, la guardia di finanza e i carabinieri. Mentre il Comune, se non ci saranno intoppi con la normativa sulla privacy, vuole installare telecamere. Specie lì dove la notte, oltre ai sacchetti, vengono sversati frigoriferi e lavatrici, parti di automobili e scarti di lavorazioni industriali. Ogni notte, 24 squadre pattugliano le periferie. E raccolgono tra le 20 e le 25 tonnellate di ingombranti a turno. Tutto ai danni del servizio offerto ai romani.

