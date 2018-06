Spagna, Rajoy sfiduciato. Sanchez nuovo premier

Il parlamento spagnolo ha approvato la mozione di sfiducia contro il governo di Mariano Rajoy con 180 voti a favore, 169 contro e una astensione. Il leader dei socialisti, Pedro Sánchez, diventa nuovo presidente del governo e nei prossimi giorni presenterà programma e lista dei ministri. A favore di Sánchez hanno votato i deputati di Podemos, i nazionalisti moderati baschi (Pnv), i radicali (Bildu), i due partiti catalani (Erc e PDeCat) e i valenziani di Compromís. Contro Ciudadanos di Albert Rivera e il Partito popolare di Rajoy.

L’incognita adesso è che tipo di governo formerà Pedro Sánchez. Se farà un monocolore di minoranza oppure se accetterà una coalizione con Podemos come gli ha chiesto Pablo Iglesias. Due le promesse che hanno sbloccato la situazione a suo favore. Sánchez ha garantito ai baschi che rispettare la Finanziaria, già approvata, dove ci sono importanti investimenti infrastrutturali per Euskadi. Mentre al nuovo governo catalano ha promesso “dialogo”. Dubbi, ovvi, sulle possibilità di durata del nuovo governo. Sánchez ha detto che resterà al potere “alcuni mesi” per restituire “stabilità” al Paese e affrontare con un altro spirito la crisi catalana e poi convocherà nuove elezioni.

Molte polemiche per l’atteggiamento del premier sconfitto, Rajoy, che ieri pomeriggio non è tornato in aula per ascoltare le dichiarazioni di voto dei gruppi parlamentari e oggi si è presentato in Parlamento solo al momento della votazione. Ieri pomeriggio Rajoy ha trascorso otto ore nella saletta privata di un ristorante, “Arahai”, non lontano dalle Cortes con i suoi collaboratori e i ministri più fedeli. Inizia ora anche nel partito popolare la guerra di successione al premier destituito. Due i candidati più forti. La sua vice, Soraya Sáenz de Santamaria, e il presidente della regione Galizia Alberto Nuñez Feijóo.

