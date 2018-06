DI MAIO FESTEGGIA IN PIAZZA E TENTA PLACARE MALUMORI

Doveva essere la manifestazione per l’impeachment nei confronti del presidente della Repubblica ma, nel giro di 48 ore, si è trasformata in una grande festa per celebrare l’arrivo del M5S al governo. Domani, alla Bocca della Verità Luigi Di Maio salirà per la prima volta da ministro su un palco pentastellato. Lo farà con i membri pentastellati del governo e l’occasione servirà al capo politico del Movimento anche a placare i mugugni emersi sulla condotta della sua leadership a partire dall’ ultima assemblea dei gruppi congiunti. Un malumore al quale il Movimento deve guardare con attenzione visti i numeri non larghissimi della maggioranza al Senato. E a ricompattare il Movimento, domani alle 19 in piazza, ci proverà ancora una volta Beppe Grillo. L’ex comico arriva in serata a Roma, evita le domande dei cronisti ma sul palco non mancherà. E farà da trade-unione tra il Movimento di piazza, quello che la vecchia guardia non vorrebbe abbandonare, e quello di governo. «Se lo puoi sognare, lo puoi fare», è il messaggio che Grillo in mattinata invia al Movimento rilanciando la foto della sua stretta di mano con Gianroberto Casaleggio. Molto meno probabile, anche per ragioni di sicurezza, la presenza del premier Giuseppe Conte

