DISABILI: FUTURI GEOMETRI IN CONCORSO PER ABBATTIMENTO BARRIERE

Martedì 5 giugno 2018 alle 10.30 a Roma presso la Camera di Commercio di Roma – Sala del Tempio di Adriano (Piazza di Pietra) si terrà l’evento conclusivo della sesta edizione del concorso «I Futuri Geometri progettano l’accessibilità», promosso da FIABA Onlus, dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL) e dalla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri (CIPAG), in collaborazione con GEOWEB S.p.A., KONE, BPER Banca, Vittorio Martini 1866, Ente Italiano di Normazione (UNI). L’iniziativa ha coinvolto 45 Istituti Tecnici per Geometri di tutta Italia e relativi Collegi Provinciali dei Geometri: sono 29 i progetti sviluppati in tre diverse categorie, spazi urbani, edifici pubblici e scolastici e strutture per il tempo libero. Gli studenti hanno realizzato un progetto di abbattimento delle barriere architettoniche in un’area da loro individuata.

