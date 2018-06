FESTIVAL: TORNA ‘CORTINA TRA LE RIGHÈ, RASSEGNA SUL GIORNALISMO

Torna dal 10 al 14 luglio «Cortina tra le Righe», la quarta edizione della settimana dedicata al giornalismo e al dibattito sul mondo dell’informazione organizzata dall’Ordine dei Giornalisti del Veneto con il Comune di Cortina e la Fondazione Cortina 2021. Numerosi gli eventi in programma – tutti gratuiti – parte dei quali già accreditati nell’ambito del programma di Formazione Professionale Continua (FPC) e altri in corso di organizzazione, il cui calendario sarà comunicato al più presto. Dal 5 giugno in piattaforma i primi appuntamenti accreditati. L’edizione 2018 di «Cortina tra le Righe» è dedicata all’informazione digitale, con l’obiettivo di stimolare una riflessione e un dibattito sui principali fenomeni in atto: dalle fake news al linguaggio d’odio sui social; dai problemi connessi alla privacy a quelli della sicurezza in Rete. Nella consapevolezza del sempre più rilevante ruolo del giornalismo nell’opporsi alla dilagante tendenza alla spettacolarizzazione delle notizie e nell’incrementare il livello qualitativo attraverso il ricorso ad inchieste e approfondimenti; un giornalismo preciso, puntuale, autorevole, capace di dare tutte le notizie, anche quelle più «scottanti», rispettando la dignità delle persone oggetto delle cronache. Prosegue anche la collaborazione con Google Italia. Venerdì 13 luglio in programma il Google Day.

Ti potrebbero interessare anche: