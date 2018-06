GOVERNO: BERLUSCONI, ITALIANI PER BENE SCENDANO IN CAMPO

«Noi siamo in campo e per questo rivolgo a voi appello accorato. Oggi l’alternativa che abbiamo davanti è: o noi o loro. Per questo gli italiani per bene e di buona volontà devono scendere in campo». Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi in un video messaggio in occasione della festa della Repubblica: «Venite con noi per aiutarci a costruire il nostro comune futuro. Insieme prevarremo e con noi prevarrà l’Italia migliore».

Ti potrebbero interessare anche: