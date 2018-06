Venezia da bollino nero, il sindaco Brugnaro blinda il centro storico

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha firmato oggi un’ordinanza con “misure urgenti per garantire l’incolumità pubblica, la sicurezza e la vivibilità nella città storica di Venezia in occasione della festività del 2 giugno 2018”. Nello specifico, si autorizza il Comando di Polizia Locale a porre in essere, modulandole secondo le effettive necessità e con il monitoraggio continuo dalle telecamere della Centrale operativa, una serie di misure per le giornate di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 giugno 2018 nelle quali è prevista un’affluenza straordinaria di visitatori nella città storica di Venezia.

In quelle giornate potrà essere deviato l’accesso pedonale sulla direttrice Piazzale Roma, Piazzale della Stazione di Santa Lucia, Strada Nuova, consentendone l’accesso ai soli residenti e frequentatori abituali della città (muniti di carta Venezia Unica) e, compatibilmente con gli affollamenti in essere, ai visitatori diretti nel sestiere di Cannaregio e nella porzione del sestiere di Castello limitrofa a San Giovanni e Paolo.

I flussi turistici che hanno come direzione Rialto o San Marco saranno fatti proseguire su percorsi alternativi.

Per quanto riguarda i lancioni gran turismo provenienti dai Comuni di Cavallino – Treporti, Jesolo, Musile di Piave e Quarto d’Altino avranno il divieto di sbarco negli abituali approdi di Riva degli Schiavoni (fronte la caserma Cornoldi) e dovranno indirizzarsi verso gli appositamente allestiti alle Fondamente Nuove.

Inoltre, il Ponte della Libertà potrà essere limitato alla circolazione dei soli veicoli di chi è abbonato o ha prenotazione del posto presso le autorimesse di Piazzale Roma e Tronchetto, ai taxi, ai veicoli dei noleggiatori nonché agli autobus di linea e non di linea oltre ovviamente ai veicoli delle Forze di Polizia, del Soccorso pubblico e dei servizi pubblici per evitare congestioni in Piazzale Roma.

“In vista di un weekend delicato per la Città, e a seguito della sperimentazione già avvenuta dal 28 aprile al 1° maggio – commenta il sindaco Brugnaro – ho voluto firmare un’ordinanza che ribadisce la decisione di istituire delle giornate da “bollino nero” per Venezia, con lo scopo di gestire il traffico sia pedonale che acqueo e smistare i flussi delle persone. Il nostro obiettivo è informare quanti vogliono venire a visitare la Città che nei prossimi giorni potrebbe esserci un’affluenza straordinaria di persone tale da renderne difficoltosa la visita. Sappiano tutti i turisti che, se vengono rispettando la città, sono i benvenuti. Al tempo stesso, però, abbiamo il compito di salvaguardare Venezia ed è per questo che, come stabilito di comune accordo durante l’ultima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica con il viceprefetto vicario, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e della Capitaneria di Porto, unitamente al Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche, sono state identificate 55 giornate “speciali”, da qui ad inizio settembre, contraddistinte con tre bollini, di differente colore a seconda degli interventi previsti, sulla base dell’analisi storica delle presenze in città. Di queste ne abbiamo già stimate 13 da bollino nero, che ci permetteranno, unitamente a quelle da bollino rosso e giallo, di proseguire nel valutare la bontà di un provvedimento per la gestione dei flussi turistici. Un impegno che ci siamo presi con Unesco ma, soprattutto, con i tanti residenti di Venezia”.

Il Comune di Venezia, in base alle notizie che saranno fornite dalla Polizia Locale, aggiornerà costantemente gli utenti in merito alle possibili deviazioni di percorso, e ogni altra misura resasi necessaria, attraverso i propri profili Facebook e Twitter e i siti istituzionali

