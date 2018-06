Berlino, spari nella cattedrale: agente ferisce un austriaco «infuriato»

Pomeriggio di paura a Berlino dove la cattedrale, uno dei luoghi più visitati della città è stata isolata in pochi istanti: «L’allarme nel Duomo di Berlino è scattato in seguito alla segnalazione della presenza di un uomo armato di coltello, che stava dando in escandescenza. Si tratta di un austriaco di 53 anni, ora soccorso in ospedale. Nella chiesa erano presenti circa 100 persone, che hanno potuto lasciare il posto incolumi». È quanto ha spiegato una portavoce della polizia che si trova sul posto. L’uomo è stato ferito da un colpo di pistola esploso da uno degli agenti di polizia intervenuti sul posto. Lo stesso agente ha ferito per sbaglio anche il suo collega, è stato chiarito.

Era «infuriato» l’uomo a cui la polizia di Berlino ha sparato nel pomeriggio, intorno alle 16, all’interno della cattedrale della capitale tedesca. Lo ha scritto in un tweet la polizia di Berlino, precisando che «l’uomo è stato colpito alle gambe» ed invitando a evitare ogni speculazione in relazione all’incidente

.

Ti potrebbero interessare anche: