Bomba gay sul governo giallo-verde

Siamo un paese strano. Abbiamo rischiato grosso – e abbiamo avuto paura sul serio – senza uno straccio di governo, con la prospettiva di tornare al voto, e/o di avere contro i poteri forti dell’Europa, abbiamo trovato una soluzione in extremis, per il rotto della cuffia, con un governo a due teste, due velocità e due strategie politiche, stanno pensando a come gestire il potere, alla nomina dei sottosegretari e dei portavoce, alle 350 poltrone del potere economico, politico, finanziario da rinnovare, al nodo pensioni, a quello degli immigrati, a quello del lavoro e della povertà. Tutto complicato, con un premier che non si capisce quanta autonomia avrà rispetto ai suoi vice Di Maio e Salvini. Il paese prova a rilassarsi di fronte alla parata del 2 giugno e cosa arriva tra capo e collo? La bomba gay. Si scopre che tra i neofiti del governo c’è un ministro integralista e lo si stuzzica fino a fargli dichiarare che le famiglie gay non esistono e non sono contemplate nel regolamento. Lui Fontana, è stato improvvidamente messo a fare il ministro della famiglia e della disabilità, una patina di “sociale” buttata lì con superficialità. Lui ha detto quello che pensa, doveva glissare. Ci sarebbe stato tempo. Ma mettere in vetrina un discorso di principio di questo tipo e in questa fase può creare – e crea – una serie di problemi che si potevano evitare. Fa anche peggio Salvini che smentisce il suo ministro, dicendo che parlava a titolo personale e che quell’argomento non era compreso nel contratto di governo. Avrebbe fatto bene a tacere anche lui. Adesso la lobby gay è scatenata, e la sinistra monta al volo sopra il carro della protesta. Per una questione che così come è posta non esiste. Nella Lega è maggioritario un elettorato più attaccato ai valori della famiglia tradizionale ma le dichiarazioni di Salvini sulle unioni civili non sono troppo lontane da quelle di Di Maio: dicono no alle adozioni pur partendo da posizioni diverse. Salvini ha più volte ribadito che «si può amare chi si vuole» ma che la famiglia è quella di mamma e papà. Occorre ricordare pure che M5s non votò a favore delle unioni civili ma si astenne. Ufficialmente perché era stata cancellata la possibilità della stepchild adoption. Spiegazione che però non convinse le associazioni gay. Di Maio infatti è sempre stato critico rispetto «all’adozione tout court da parte delle coppie omosessuali». E’ probabile che tutto ora si stemperi e che si cominci a parlare seriamente d’altro. Ma l’inesperienza in politica è una colpa che si sconta sempre. E che talvolta ha degli effetti devastanti

