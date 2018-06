LASAIL’ULTIMA/ Degrado, jungla urbana? Arruoliamo i migranti come giardinieri…

E’ una svolta, il Campidoglio fa sapere di avere in corso una “mappatura” delle competenze dei migranti per utilizzarli – sembra gratuitamente – per servizi di pubblica utilità. Come sfalciare l’erba della capitale e garantire così un maggior decoro alla Città Eterna che non riesce a licenziare appalti per la cura del verde. I giardinieri sono all’osso ed evidentemente non sono in grado di fare un lavoro che oggi si presenta immane. Quindi reclutiamo i migranti. O meglio, i richiedenti asilo e i rifugiati che vivono negli Sprar utilizzando gratuitamente la loro manodopera. Lo ha detto l’assessore alle Politiche sociali e alla scuola, Laura Baldassarre, «Per la prima volta il Comune di Roma sta mappando le competenze dei migranti». Il che significa schedare tecnicamente, attraverso un lavoro che gli uffici del dipartimento Politiche sociali stanno portando avanti da qualche settimana, le capacità di ogni richiedente asilo o rifugiato al fine di comprendere in che modo la loro presenza a Roma può essere utile anche alla città. Prassi analoghe sono state promosse tanto a Bologna quanto a Latina. Ora ci prova anche Roma. Sembra facile, ci vorranno settimane, gli uffici stanno censendo e incontrando tutti i rifugiati che nella Capitale non sono pochi. Il Lazio è la seconda regione italiana, dopo la Lombardia, per numero di migranti ospitati. Il circuito Sprar romano è così composto: 2.768 adulti richiedenti asilo e/o rifugiati, 62 minori e 6 persone in assistenza medica continuativa. Il piano prevede entro il mese di settembre la formazione di personale che possa aiutare l’amministrazione nella cura del verde. Pare che i giardinieri comunali siano appena 180. Lo schema è quello del protocollo che l’amministrazione ha siglato con il ministero della Giustizia per usare su base volontaria i detenuti di Rebibbia nella cura di giardini e parchi e replicando il modello attuato con altri migranti ospitati nei centri della Croce Rossa Italiana per scopi analoghi. Il Campidoglio garantirà per mano del Servizio Giardini un corso di formazione a tutti i rifugiati che deliberatamente vorranno impegnarsi nello sfalcio dell’erba cittadina e nella pulizia di parchi e ville. Ancora, i richiedenti asilo potranno mettersi al servizio anche del circuito culturale pubblico della Capitale. Il Campidoglio sta lavorando, infatti, a un accordo con Istituzione biblioteche di Roma per fornire ai vari centri personale specializzato anche perché tra i tanti richiedenti asilo c’è chi ha conoscenze informatiche, lauree e diplomi conseguiti nei paesi di provenienza. All’interno del sistema delle biblioteche potranno svolgere dei ruoli variegati: ci sarà chi potrà essere impiegato nella catalogazione dei volumi e nei lavori dei segreteria funzionali alla conservazione di testi e scritti. Altri, invece, potranno essere coinvolti in corsi di lingua e in servizi informatici utili alle biblioteche. Entrambe le mansioni sia quella per la cura del verde che l’impegno in ambito culturale saranno svolte in maniera volontaria.

