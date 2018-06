Morta Alessandra Appiano: la scrittrice aveva 59 anni. “Gesto volontario”?

È morta a soli 59 anni Alessandra Appiano nota scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva. Con il suo primo romanzo, Amiche di salvataggio, aveva vinto il premio Bancarella nel 2003 ed era stata autrice di numerosi altri libri tradotti in paesi europei. Nata ad Asti, Alessandra Appiano collaborava con varie testate giornalistiche, oltre a partecipare come ospite opinionista in talk show di Rai e Mediaset. La causa della morte, avvenuta a Milano, stando alle indagini, è stato un gesto volontario. Era un’icona dell’intelligenza e della sensibilità femminili Alessandra Appiano e alle donne aveva dedicato tutta la sua produzione letteraria, raccontandone successi, fallimenti, gioie e delusioni. Intelligente, solare, ironica, era spesso in televisione come opinionista a discutere di costume, società, avvenimenti mondani ma anche, soprattutto negli ultimi tempi, impegno sociale. Alessandra Appiano se n’è andata, stando alle indagini per sua volontà, stamani a Milano, a 59 anni che aveva compiuto il 30 maggio. Il suo sorriso disarmante mancherà a Mattino 5, Torto o ragione, La vita in diretta e in altre trasmissioni in cui compariva spesso. Aveva vinto il premio Bancarella nel 2003 con il suo primo romanzo “Amiche di salvataggio” (Sperling & Kupfer). Poi, negli anni, era stata una sequela di altri titoli molto letti: “Domani ti perdono”, “Scegli me”, “Le vie delle signore sono infinite”, “Le belle e le bestie”. Romanzi tradotti in tutt’Europa senza che la scrittrice interrompesse la sua attività di autrice televisiva e la collaborazione con numerose testate: tra queste Donna Moderna, per la quale si occupava di libri, mentre su Ilfattoquotidiano.it aveva cominciato a occuparsi con un blog di volontariato ed era anche ambasciatrice di Oxfam, l’organizzazione non governativa che lotta contro la fame nel mondo.

