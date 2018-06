UN POSTO AL SOLE/ Otello colpita da infarto, paura per l’attore (74 anni)

Lucio Allocca, attore e regista napoletano, è stato colpito da un infarto questa notte. Il 74enne napoletano, noto al grande pubblico per la parte di Otello nella soap opera «Un posto al Sole», si è sentito male intorno alle 4.30, mentre era nella propria abitazione. L’ambulanza del 118 ha prelevato l’attore nella sua residenza al Vomero attivando la rete Ima, il protocollo per l’emergenza cuore che prevede un elettrocardiogramma, collegato al server centrale che invia il tracciato al reparto competente per fare la diagnosi e guadagnare tempo prezioso. In tempo reale il tracciato è stato refertato dalla Federico II, che ha diagnosticato un infarto miocardico in atto, dirottando il paziente all’ospedale Cardarelli. Allocca è stato trasportato nell’unità operativa cardiologica con unità di terapia intensiva coronarica e emodinamica, diretta da Ciro Mauro, che ha preso in carica il paziente operato per un infarto anteriore con un’angioplastica e l’inserimento di stent. Allocca è uscito dalla sala operatoria alle 7.30 di questa mattina, è fuori pericolo e in buone condizioni cliniche.

Ti potrebbero interessare anche: