Vibo Valentia, colpi di fucile contro migranti: un morto



Sparatoria ieri sera a San Calogero in provincia di Vibo Valentia. Un cittadino del Mali di 29 anni, Sacko Soumayla, è morto dopo essere stato ferito a colpi di fucile, sparati da ignoti. Stranieri anche i due feriti, che si trovavano in compagnia della vittima. Il fatto è accaduto in località Ex Fornace.

Il movente dell’omicidio potrebbe essere legato ad una vedetta per un furto che la vittima stava compiendo insieme ad alcuni complici. Sarebbe questa l’ipotesi che viene seguita dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia. Il cittadino del Mali è stato soccorso dal 118 e trasportato nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Reggio Calabria dove è deceduto.

Il migrante ucciso viveva nell’area della tendopoli di San Ferdinando, assieme ai suoi due amici. Una zona dove stazionano i braccianti utilizzati per i lavori nei campi. Prefettura e forze di polizia, che sull’accaduto hanno tenuto una riunione, hanno deciso di intensificare i controlli.

