Viterbo, i candidati sindaco “interrogati” dalle imprese





di WANDA CHERUBINI-

VITERBO- Si è volto venenrdi presso la Camera di Commercio di Viterbol’incontro con gli 8 candidati sindaco alle prossime elezioni comunali del 10 giugno insieme alla associazioni di categoria per affrontare i temi dello sviluppo economico di Viterbo. L’evento è stato organizzato dalle associazioni di categoria C.I.A., C.N.A., Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Federlazio, Legacoop ed Unindustria, operanti a Viterbo.I rappresentanti delle varie associazioni datoriali hanno posto delle domande ai candidati sindaco che, a turno, hanno risposto.

La prima tornata di domande ha riguardato l’agricoltura. Fabrizio Pini della Cia ha chiesto ai candidati sindaco se abbiano in mente di creare un assessorato specifico e se, di fronte ai vari marchi, ne hanno in mente uno che raccolga tutti. Ha chiesto poi l’apertura di un mercato coperto e come il nuovo sindaco pensi di gestire le aree verdi. Ha, infine, chiesto che venga instaurato un tavolo permanente per discutere problemi tecnici.Mauro Pacifici, presidente della Coldiretti , oltre alla richiesta di creare un assessorato con deleghe in agricoltura, ha chiesto la creazione di un palazzo agroalimentare e che si instauri una sinergia con l’enoteca provinciale.Il presidente di Confagricoltura, Giuseppe Chiarini, ha posto l’attenzione sul Psr 2014-2020, che permette di accedere ai finanziamenti per la realizzazione di agriturismo. Le domande sono state fatte a gennaio e si è ancora in attesa dell’esito. Le commissioni si sono riunite 4 volte nel 2017. Chiarini chiede che queste riunioni vengano calendarizzate.

Il primo a rispondere è stato Giovanni Arena, candidato sindaco del centro destra, che ha affermato: “Il comune di Viterbo ha 1150 aziende agricole. Sicuramente sarà data una valenza importante al settore agricolo ed un assessorato all’Agricoltura. Bisogna sensibilizzare gli impiegati del settore a vedere in maniera diversa l’interlocutore ed essere propositivi. Il settore agricolo può essere poi legato a quello del turismo, volano per far rinascere l’economia viterbese. La Pensilina potrebbe essre utilizzata per promuovere i nostri prodotti tipici locali e creare anche un centro di attrazioni come lo show cooking. Bisogna sensibilizzare gli operatori sull’uso dei prodotti locali”.Daniele Cario, che ha fatto le veci della candidata sindaco Paola Celletti di Lavoro e beni comuni ha affermato: “Sarebbe necessario utilizzare i 170 ettari del comune alla Lupara, su cui c’era stato un progetto anni fa per un mercato. Il centro agroalimentare sarebbe fondamentale perchè sarebbe anche da polo attrattore per altre aziende. Una delle nostre iniziative è quella di fare un mercato coperto a Santa Barbara con ristorante, bar, parcheggio e giochi per ragazzi. Bisognerebbe poi utilizzare il verde intorno alle mura con orti cittadini e piccoli mercati rionali”.

Luisa Ciambella, candidata sindaco del Pd ha aggiunto: “E’ un bene creare un assessorato all’Agricoltura.Il nostro progetto si chiama Orizzonte agricoltura, lo abbiamo già avviato e vuole introdurre l’agriocoltura sociale nel psr, lavorando di concerto con la Asl. Sui marchi, abbiamo già il nostro marchio Tuscia e le tante Dop ed Igp, questa è la direzione, non ve ne sono altre. Sul verde a Viterbo posso dire che ad oggi spendiamo 500 mila euro l’anno. Bisogna collaborare con le aziende agricole, le associazioni di categoria e del volontariato e con gli stessi cittadini. Sulla creazione del Palazzo dei Gusto, posso dire che abbiamo già dato alla pensilina un impianto culturale”. Massimo Erbetti, candidato sindaco del M5S ha riferito: ” Più che di un assessorato ci sarà bisogno di sedersi ad un tavolo e cercare soluzioni condivise da tutti. Serve un tavolo di lavoro permanente. Vogliamo proporre il mercato dei prodotti agricoli locali e biologici a km zero. Ci vuole anche un punto di ascolto. Sui marchi, forse ce ne sono fin troppi. Dovremmo dar voce, invece, ad un unico grande marchio che possa far conoscere Viterbo in tutta Italia e nel mondo. Infine, occorre avere un calendario degli eventi fisso ogni anno”.Chiara Frontini, candidata sindaco di Viterbo2020 e Viterbo Cambia: “Il nostro obiettivo è avere un assessorato che racchiuda in sè il turismo, lo sviluppo economico e l’educazione. E’ necessario sviluppare una cultura dell’imprenditorialità, sburocratizzare poi le pratiche con la digitalizzazione della PA ed organizzare lo sportello unico per le attività produttive. Non è poi necessario un altro marchio, ma avere un marchio che caratterizzi appieno la città di Viterbo”. Filippo Rossi, candidato sindaco di Viva Viterbo ha aggiunto: “Senza amministrazione comunale non si può investire sul turismo. Ovviamente i prodotti agroalimentari vanno valorizzati, mettendo al centro l’amministrazione comunale. Un esempio la tassa di soggiorno, che va spesa per valorizzare i nostri prodotti. Soldi che devono essere investiti in comunicazione nazionale ed internazionale. Senza questo obiettivo tutti gli altri discorsi sono inutili. Serve un Comune imprenditore che investa in cultura e turismo. Sui marchi, potenziamo quello che abbiamo. Decisamente sì al Palazzo del gusto, ma non presso la Pensilina, ma in uno dei nostri palazzi medioevali”. Francesco Serra, candidato sindaco del Pd, ha risposto: “Il Comune deve favorire il lavoro degli imprenditori, non essere imprenditore. Io sono per fare il numero meno possibile di assessorati. L’agricoltura, del resto, unisce in sè più assessorati. Anche i tavoli devono esserci il meno possibile. Si deve discutere sulle proposte delle associazioni di categoria. Mi piacerebbe avere per Viterbo un mercato coperto”. Claudio Taglia, candidato sindaco di Casapound, ha affermato: “Abbiamo 115o aziende agricole. Sono per realizzare un tavolo permanente e per un mercato chiuso. Sono favorevole al piano della Volpara, dove si è tentato di creare un grande centro fieristico e vorrei rilanciare il parco agricolo termale. C’è stato poi poca attenzione sull’interporto”.

Si è passati, quindi, al secondo giro di domande, che hanno riguardato il commercio e la cooperazione. LeonardoTosti, presidente di Confcommercio, ha affermato: “La situazione del centro storico è grave, chiediamo una pianifiazione del piano urbanistico”.Bruna Rossetti, presidente di Confcoopertive, ha aggiunto: “Dai vostri programmi elettorali poco emerge della cooperazione. Vi chiedo quanto intendiate capire meglio la cooperazione ed anche una collaborazione con le associazioni di categoria più continuativa”.Vincenzo Peparello della Confesercenti ha riferito: “Nessun progetto puà prescindere da un programmazione negoziata. Chiediamo la creazione di un piano di sviluppo. Strumenti importanti per la programmazione sono il piano regolatore, quello del commercio, del centro storico. Infine, vi chiedo cosa pensate di fare con la tassa di soggiorno”.Massimo Pelosi, coordinatore di LegaCoop ha affermato: “Viterbo è capofila del piano sociale di zona. Oggi il nuovo codice sugli appalti non permette di assegnare servizi a chi non supera determinati standard di qualità. Avere un nuovo progetto da proporre? Chiediamo anche una gestione dei servizi sociali con i privati ed una partecipazione della definizione di questi aspetti”.

Il primo candidato sindaco a rispondere questa volta è stato Claudio Taglia: “La programmazione non c’è stata in tutti questi anni. Sono riusciti a desertificare il centro storico. Vorremo fare una tassazione dei negozi del centro che vada in base al reddito. In alcune zone del centro non c’è controllo di chi ci abita e di quali attività commerciali ci sono. Bisogna cercare di riportare i turisti nel centro storico, facendo anche una sorta di sinergia con il parco termale, che non è messo a regime”.Francesco Serra ha risposto: “Il piano del commercio deve essere solo deliberato, anche se parliamo di uno strumento che ha perso un po’ del suo peso. Il tema della cooperazione è poi importante. Siamo pronti a lavorare con le cooperative e le aziende, ma le idee vengono dagli imprenditori. Bisogna poi ripopolare il centro storico attraverso una collaborazione con gli imprenditori edili, il Comune e lo strumento dell’housing sociale”.Filippo Rossi ha detto: “Voglio portarvi un esempio, quello di Matera, che sta crescendo quattro volte la media italiana con un valore delle case a volte del mille per cento.Questo è il risultato quando il Comune fa l’imprenditore. Viterbo si merita questa cosa. Abbiamo abbandonato il Colle del Duomo da 50 anni. Bisogna avere le idee per volare in alto”.Chiara Frontini ha affermato: “Noi abbiamo poche idee, chiare e precise. Sì decisamente alla programmazione. Per il centro storico occorre un piano viabilità e parcheggi. Bisogna riportare i residenti all’interno del centro storico limitando loro i disagi del viverci, con incentivi sulle ristrutturazioni, contributi alle giovani coppie. Sulla tassa di soggiorno, questa è stata di 205 mila euro lo scorso anno e di 204 mila quest’anno. Questi soldi vanno spesi per incentivare la permanenza dei turisti in città”.Massimo Erbetti ha detto: “Il centro storico è al centro del nostro programma. Vogliamo che si aprino ben 110 negozi nei prossimi 5 anni e riportare gli uffici nel centro storico. Vogliamo aiutare le imprese con il microcredito. Purtroppo gli studi di settore hanno ucciso il commercio”.Luisa Ciambella ha riferito: “Il piano del commercio è un lavoro di collaborazione , una delle cose ultimate che non è passato in consiglio comunale perchè non c’è stata unità di intenti. Sul centro storico esiste un’analisi che stima come si è passati da 10 mila a 3 mila abitanti. Abbiamo nel nostro programma l’obiettivo di investire 200 mila euro per incentivi a ristrutturazioni anche su immobili commerciali”.Daniele Cario ha aggiunto: “Non abbiamo ancora un piano regolatore del commercio e tra l’altro è ormai stravecchio. Abbiamo un centro storico decrepito. Abbiamo grandi contenitori abbandonati ed un termalismo bruciato per il monopolio di alcune persone. Vogliamo cambiare questa città con persone capaci”. Giovanni Arena ha affermato: “Ci sono due realtà: la grande distribuzione ed il commercio nel centro storico. Bisogna fare una programmazione comune, in modo che la grande distribuzione possa interscambiare qualcosa di più per quel che riguarda il centro storico. Nel centro storico poi troviamo ancora le botteghe artigiane, senza alcun riconoscimento dell’amministrazione comunale. Dobbiamo rendere vivibile il centro storico non solo dal punto di vista del decorso urbano, ma riempirlo di contenuti”.

L’ultimo giro di domande ha riugardato il comparto manifatturiero.Simone Bianchini della Cna ha posto l’attenzione sulle zone del Poggino e della Ciprovit, dove gravitano circa il 50 per cento dei viterbesi e da cui il Comune percepisce introiti importanti.Stefano Signori, presidente Confartigianato ha, invece, posto l’attenzione sulla digitalizzazione.

Gianni Calisti, presidente della Federlazio, ha chiesto che Viterbo venga dotata di un piano strategico di sviluppo turistico.Andrea Belli di Unindustria ha chiesto come il Comune pensi di utilizzare l’università. Sull’edilizia ha posto l’attenzione sulla rigenerazione urbana.Massimo Erbetti ha risposto: “Dobbiamo rinnovarci, realizzare abitazioni sostenibili. Sul Poggino bisogna riqualificarlo. L’università è un volano di sviluppo e dobbiamo sfruttarlo fino in fondo”.Chiara Frontini ha detto: “Servono un nuovo professionismo ed una nuova classe dirigente. Università, imprese e Comune devono guardare con la stessa lente di sviluppo. Per quanto riguarda l’edilizia è importante che si attui la legge sulla rigenerazione urbana”.Luisa Ciambella ha affermato: “Siamo stati il primo Comune a sottoscrivere, grazie al governo Gentiloni, una convenzione per 17 milioni di euro. Il Poggino e la Ciprovit hanno sofferto negli ultimi 20 anni. Oggi ci sono, però, delle risorse. Abbiamo 120 giorni per le progettazioni esecutive. Per quanto riguarda il piano strategico del turismo, dobbiamo passare dalle 120 mila presenze attuali alle 600 mila. E’ importante la rigenerazione urbana. Con l’università c’è stata già una buona collaborazione negli ultimi 5 anni, va certamente intensificata”.Filippo Rossi ha riferito: “Sì assolutamente alla rigenerazione urbana. Il Comune deve essere imprenditore per l’organizzazione, nell’offrire un prodotto. Il primo impegno del Comune deve essere quello di riempire di contenitori Viterbo, altrimenti i turisti non arrivano. Non c’è più il tuirsmo delle persone, ma gente che viene per fare cose, parliamo di un turismo esperienziale”.Daniele Cario ha aggiunto: “Viterbo ha bisogno di interventi strutturali seri. Ci stanno 17 milioni di euro in ballo che servono per cambiare la città. Sulla rigenerazione urbana, servono prima strumenti certi, che diano la possibilità a tutti gli operatori di intervenire sul territorio”.Francesco Serra ha affermato: “Il piano delle periferie è importante interpretarlo con il consorzio Apea. Sul Poggino c’erano in ballo alcune cose: possibilità di un centro di riuso su cui l’Apea avrà un ruolo; un centro di ricerca; possibilità che il Comune partecipi all’Apea. Gentiloni ci ha fornito 17 milioni di euro per il Poggino”.

A conclusione, Giovanni Arena ha detto: “Il piano del commercio è stato oggetto di un confronto tra amministrazione e commercianti. Il lavoro è stato fatto. Un’unica perplessità è data dal discorso dei 17 milioni di euro. Io tifo affinchè questi milioni siano ancora in ballo. Mi auguro poi che anche da parte dei costruttori ci sia una risposta qualitativa sul piano dell’ecosostenibilità energetica”.

Area degli allegati

Ti potrebbero interessare anche: