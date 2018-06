Sorpresa, il nuovo premier è un duro

Sorpresa, il neo premier Conte è un duro, non una marionetta, un prestanome della ditta Salvini-Di Maio. Perlomeno non è un pacato professore dal passo felpato, come tutti ci si aspettava. Anzi. Lo avranno istruito a dovere i collaboratori dei due vice premier, ha detto subito qualcuno. Ma si può anche pensare che Conte abbia una spiccata personalità. Il suo discorso alla platea dei senatori è stato muscolare, duro, in qualche modo aggressivo. Per niente professorale nè tecnico, anzi. Un politico di quelli seri, capace di lanciare i segnali e le parole d’ordine. Come se non avesse fatto altro nella vita. Cambiamento è la parola chiave, rigore sulla giustizia, interesse dei cittadini, lotta alla mafia, diritti, doveri, rispetto del lavoro e del salario. pugno di ferro contro la immigrazione clandestina. Quello che la gente vuole sentirsi dire. Staremo a vedere.

Ti potrebbero interessare anche: