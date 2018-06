Viaggi low cost, ecco i consigli per risparmiare

Scegliere i voli con scalo, con partenze e arrivi in orari “scomodi” e aeroporti secondari. Scegliere delle mete alternative alle capitali europee. Prenotare i voli nelle ore notturne. Sono alcuni dei consigli di edreams per vacanze all’insegna del risparmio.

Ad esempio le capitali dell’Est Europa e i piccoli centri dotati di aeroporto, potrebbero essere una valida alternativa con un buon compromesso qualità prezzo, al classico city break.

In generale si può andare incontro a un risparmio prenotando durante le ore notturne, infatti la maggior parte delle ricerche e acquisti di voli e vacanze si effettuano durante la settimana, nell’orario di lavoro, (quindi dal Lunedi al Venerdi dalle 9 alle 17). Queste numerose ricerche fanno lievitare i prezzi, mentre durante la notte diminuisce a quantità di ricerche e acquisti e di conseguenza aumenta la disponibilità di trovare tariffe accessibili.

Le destinazioni più vantaggiose per l’estate 2018

Visitare luoghi remoti non è più appannaggio di pochi. Chi ama viaggiare e andare lontano, ma con un occhio al portafoglio, ha intercettato infatti il margine di risparmio maggiore scegliendo Miami (-22%, con un risparmio di 147 Euro rispetto al 2017), Los Angeles (-15%, 104 Euro), e New York (-15%, 85 Euro), ma si dimostrano vantaggiose anche Skiathos (-15%, 36 Euro) e Santorini (-12%, 33 Euro).

La classifica destinazioni più vantaggiose per l’estate 2018

1. Miami (-22%, con un risparmio di 147 Euro rispetto al 2017)

2. Los Angeles (-15%, con un risparmio di 104 Euro rispetto al 2017)

3. New York (-15%, con un risparmio di 85 Euro rispetto al 2017)

4. Skiathos (-15%, con un risparmio di 36 Euro rispetto al 2017)

5. Santorini (-12%, con un risparmio di 33 Euro rispetto al 2017)

6. Malta (-16%, con un risparmio di 23 Euro rispetto al 2017)

7. Dublino (-8%, con un risparmio di 21 Euro rispetto al 2017)

8. Zakinthos (-7%, con un risparmio di 16 Euro rispetto al 2017)

9. Bankok ( -2% con un risparmio di 14 Euro rispetto al 2017)

10. Roma (-13% con un risparmio di 13 Euro rispetto al 2017)

Questo trend è testimoniato tra l’altro dai dati dall’European Traveller Insights Report, la ricerca di eDreams riguardo preferenze e comportamenti dei viaggiatori europei, che già lo scorso dicembre sottolineava come l’ingresso di alcune compagnie low cost nelle tratte ad ampio raggio fosse apprezzato in particolare dai viaggiatori italiani, tra i primi in Europa a ad avvalersi di questi vettori.

In generale, si sa, il modo migliore per risparmiare è prenotare con largo anticipo, approfittando della tariffe convenienti che ogni vettore aereo mette a disposizione. Spesso però questa lungimiranza è ostacolata dalla paura di perdere la propria prenotazione.

Stando all’ultimo European Traveller Insight Report di eDreams ODIGEO, la media dei viaggiatori europei prenota solo 26 giorni in anticipo rispetto alla data di partenza per viaggi a gennaio e febbraio. Questa tendenza continua con i viaggi di marzo, in cui i passeggeri prenotano soli 29 giorni prima i viaggi last minute.

Gli italiani, poi, rappresentano appieno questo trend, dato che nel 2017 hanno prenotato in media 23 giorni prima della partenza se si considerano i primi tre mesi dell’anno, 51 giorni prima di partire se si parla dell’esodo estivo.

Per incoraggiare viaggi pianificati con maggiore anticipo, senza paura di dover ovviare ad un contrattempo, eDreams ODIGEO, agenzia di viaggi online leader in Europa, ha appena introdotto una garanzia di cancellazione che permette ai propri clienti di annullare il volo fino a 24 ore prima della partenza, ricevendo un rimborso dell’80% del costo del biglietto.

La Garanzia “Annulla per qualsiasi motivo” offre una maggiore flessibilità per i viaggiatori, che potranno contare su un rimborso dell’80% in caso di imprevisti che potrebbero compromettere il viaggio, come malattia o impegni di lavoro – ma anche semplicemente per averci ripensato.

In quest’ottica, inoltre, anche le tratte intercontinentali risultano più accessibili, perché al risparmio derivante dall’eventuale scelta di una compagnia low cost si aggiunge quello legato al largo anticipo della prenotazione.

