Fmi: fiducia in Italia, salvaguardare conti pubblici

”E’ chiaramente all’inizio. Abbiamo fiducia che l’Italia avviera’ politiche per mantenere la sostenibilita”’ dei conti: e’ ”importante salvaguardare le finanze pubbliche, e costruire sulle riforme del passato. Non abbiamo ancora avuto l’occasione di incontrare le nuove autorita”’. Lo afferma il portavoce del Fmi, Gerry Rice, rispondendo a chi gli chiedeva se il Fondo avesse consigli per il nuovo governo italiano e se fosse preoccupato per la sostenibilita’ del debito pubblico.

