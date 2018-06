Trasporti e rifiuti, litigano Raggi e Zingaretti

Trasporti e rifiuti, litigano a distanza Raggi e Zingaretti, la polemica è politica, naturalmente, ma inevitabile il risvolto umano. I due personaggi devono sorridersi davanti ai fotografi, ma sono scomodi l’uno per l’altro. Chi ci va di mezzo è la città, sono i romani, ma per i due avversari questo sembra essere un fatto marginale. Il ministro per lo sviluppo economico Calenda non c’è più a punzecchiare il sindaco, ma il governatore è l’ultimo dei mohicani, l’ultimo politico targato Pd con un potere in mano.Ed evidentemente ha preso il testimone del ministro pariolino mandato a casa dagli elettori. Trasporti e rifiuti sono due problemi cruciali per la cittàà, non se ne esce. La Raggi attacca Zingaretti. «Porteremo a breve i dossier sui tavoli del Governo perché purtroppo in questi giorni stiamo assistendo a una brutta prova della Regione sui trasporti». Replica Zingaretti, “un comiziaccio”. L’affondo del sindaco durante l’inaugurazione della prima porzione del nuovo Parco di Tormarancia. «Se il presidente Zingaretti non vuole fare gli interessi di Roma che è la Capitale d’Italia ma soprattutto la città più importante del Lazio lo dica chiaramente: Roma sta soffrendo e Ama fa il massimo trattando più rifiuti possibile. Ma se non abbiamo sbocchi ulteriori non sappiamo dove portarli, e questo è competenza della Regione. Il presidente lo deve dire e lo deve fare: non possiamo più attendere, non abbiamo più tempo».«Abbiamo tra l’altro – ha detto ancora Raggi – già chiesto più di due mesi fa di autorizzare due impianti per il compostaggio dei rifiuti ma il presidente continua a dire: cosa vuole fare il Comune di Roma?. Abbiamo presentato delle richieste formali, se volesse iniziare a dare l’autorizzazione e la via a quegli impianti noi potremmo già partire con i lavori e renderci un pezzetto più autonomi». «Sul tema dei rifiuti – ha continuato – c’è i lpiano del 2012 che deve essere attuato. Alla Regione è stato detto con una prima sentenza del Tar nel 2016, con una seconda sentenza nel 2018. Sappiamo che il presidente Zingaretti avrebbe avviato dei contatti con una delle aziende laziali per sbloccare questo piano del 2012 ma a oggi Roma non ha avuto alcun tipo di risposte. Sappiamo anche che ci sono stati contatti tra la Regione Lazio e la Regione Puglia, ma oggi a più di un mese di distanza c’è ancora questo rimpallo tra le due amministrazioni, e sapete bene che Roma ha avuto un aumento di rifiuti di più del 10% rispetto all’anno scorso, un aumento considerevole per cui abbiamo bisogno di altri sbocchi che sono competenza della Regione». Niente male come attacco. Se di scaricabarile si tratta è ben congegnato. Ma il “comiziaccio” a Tormarancia va più in là. I trasporti. «Quando Zingaretti era venuto in Campidoglio per iniziare a trovare delle tematiche comuni sulle quali inaugurare questo nuovo corso della sua nuova legislatura regionale avevamo convenuto che le ferrovie ex concesse sarebbero dovute andare a Roma Capitale, e invece abbiamo scoperto, con nostro grande sconcerto, che il presidente ha deciso di metterle a gara – denuncia la Raggi – Questo quando siamo ancora in attesa dei 180 milioni di euro che la Regione dovrebbe investire sulla Roma-Lido e che non è stato fatto. Tutto questo quando in Consiglio regionale Zingaretti dice che la gestione per i fondi del tpl è meglio che passi per la Regione perché così diventa una camera di compensazione, ma noi vediamo che il Cotral, che fa molti chilometri in meno rispetto ad Atac, prende cifre considerevolmente superiori. Quindi questa perequazione che il presidente dice di fare di fatto non avviene. Non mi sembra questo un atteggiamento onesto nei confronti della Capitale». Il governatore replica secco ma evita di entrare nel cuore del problemi. La butta sul politico, accennando al fatto che nel Municipio che ha ospitato le dichiarazioni della Raggi domenica si vota, c’è da recuperare un consenso ( il presidente grillino da un pezzo è passato a Fdi) , e quindi serve un nemico da sbertucciare.«Quello della sindaca Raggi è purtroppo è un brutto e arrogante comiziaccio di campagna elettorale fatto in un Municipio al voto – dice Zingaretti – Dopo il cemento magico messo sempre nei municipi al voto, ecco la ricerca del nemico. Un modo molto singolare di distrarre le persone, creando ad arte problemi che non esistono. «Con questo continuo scaricabarile – aggiunge – Roma rischia di spegnersi», la difenderemo anche «per sopperire al disastro di questi anni». Che il governatore possa fare di più per la Capitale è fuori discussione. Ma anche lui ha i suoi problemi alla Pisana, alzare i toni della polemica serve anche a dimostrare che politicamente è ancora vivo, dicono gli analisti locali.

