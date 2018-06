“Io Marco, rapper Down, mi batto così contro il bullismo”

Sabato 9 Giugno alle ore 11, presso la sede Europa FUNVIC CLUB UNESCO, verrà conferito il riconoscimento di”Messaggero di Pace FUNVIC” a Marco Baruffaldi per l’impegno profuso nella lotta contro il bullismo. Marco Baruffaldi, affetto dalla sindrome di Down, è un giovane rapper che, come tutti i suoi coetanei, posta i suoi video sul web. Uno di questi è diventato virale. Marco è stato maltrattato tra i banchi di scuola da alcuni suoi compagni di classe e dall’insegnante di sostegno. Se la sono presa con lui per la sua “diversità”. E nella sue canzoni Marco ci racconta la sua vita senza risparmiare nulla, neanche il dolore per quei maltrattamenti: «Mi prendeva a sberle, mi pestava i piedi, mi insultava». Una storia terribile che solo la straordinaria caparbietà di Marco è riuscita a trasformare in una testimonianza in difesa delle vittime del bullismo. «Non arrendetevi mai», canta Marco. Rime in musica che saranno premiate dal responsabile FUNVIC Foundation Europa Prof. Antonio Imeneo (UNESCO Club BFUCA-WFUCA Latin America) il quale ha deciso di insignire il rapper emiliano, autore del brano anti-bullismo “Siamo diversi tra noi”, del riconoscimento “Messaggero di Pace 2018”. «La FUNVIC CLUB UNESCO WFUCA BFUCA EUROPA grazie alla sensibilità, alla forza ed al coraggio di Marco – afferma Antonio Imeneo – ha deciso di raccontare al mondo attraverso la canzone “Siamo diversi tra noi” la vergogna del Bullismo ed il dramma delle vittime del Bullismo. La canzone di Marco diventerà una bandiera, un messaggio universale di pace e di lotta al Bullismo. Non una fine ma un inizio per il giovane Marco». «Abbiamo bisogno di valorizzare in tutta Italia l’educazione civica – dichiara in una nota Claudio Pica, ambasciatore di Pace FUNVIC e Presidente Fiepet Confesercenti Roma – per trasmettere soprattutto ai giovani il rispetto per la persona, l’amore per il Paese, il desiderio per le Regole e la Legalità per la crescita personale e collettiva, portando il tutto il mondo un pensiero di speranza e di pace».

Hanno aderito all’iniziativa Associazione Nazionale Giudici di Pace, Associazione Genitori Vittime del Bullismo, AEPER, ANASPOL, AIDPES Accademia Diplomatica Mondiale per la Pace, Federazione Italiana Badminton (FIBA), Federazione Italiana Sordi (FSSI), Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo. Alla cerimonia sarà presente il consigliere regionale del Lazio Fabrizio Ghera ed il segretario della Federazione Italiana Badminton (FIBA) Dott. Giovanni Esposito assieme a personalità del mondo della politica, del sociale e dello sport.

