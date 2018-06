Sondaggi choc, Lega su, M5S in calo e Pd in rimonta

Il governo Conte incassa la fiducia e si appresta a superare la prima prova internazionale con il G7 canadese. Ma un sondaggio di YouTrend rivela il principio di una mutazione interna nei consensi che, se da un lato galvanizza Matteo Salvini, dall’altra preoccupa seriamente Luigi Di Maio.La Lega continua infatti la sua inarrestabile ascesa, assestandosi secondo YT al 25,3 %, ovvero il 2,4 % in più rispetto a quindici giorni fa e otto punti in più rispetto al 4 marzo.Ed è il m5s, invece, a subire un crollo finendo per la prima volta sotto il 31 %. Il partito guidato da Luigi Di Maio segna infatti il 30,9 %, ovvero già quasi punto in meno rispetto a una settimana fa.

Forza Italia, dal canto suo, continua a scendere raggiungendo l’11,3 %, cala ancora Fratelli D’Italia toccando il 3,9 %, e crolla anche Liberi e Uguali crollando al 2,8 %.

La sorpresa è invece il Pd che, seppur flebile, registra una lieve rimonta crescendo dello 0,4 % fino ad arrivare al 18,3 %, sfiorando quasi il risultato delle politiche del 4 marzo. Non certo una percentuale di cui essere fieri, ma forse l’opposizione inizia a ridare linfa vitale a un partito che pareva ridursi sempre più al lumicino.

Per concludere, la salita della Lega a discapito del m5s sembra dare forza alle previsioni secondo le quali i due partiti finiranno per “rubarsi” consensi a vicenda, a vantaggio soprattutto della forza guidata da Matteo Salvini.

