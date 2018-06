Asl Roma 5, Casa della Salute di Zagarolo: tutto pronto per far ripartire la Radiologia

Riaprirà lunedì 11 giugno il servizio di Radiologia presso la Casa della Salute di Zagarolo. Installato e funzionante il Digitalizzatore provvisorio in attesa dell’arrivo di quello acquistato con urgenza.

I servizi di Radiologia erano stati sospesi a causa del malfunzionamento di un’apparecchiatura (Digitalizzatore) che permette la trasformazione delle immagini radiologiche tradizionali in immagini digitali. Tale situazione aveva portato allo spostamento dell’attività di Radiologia presso l’ospedale di Palestrina onde minimizzare i disagi all’utenza garantendo comunque l’erogazione del servizio.

Tali situazioni erano state verificate ed approfondite in occasione di un sopralluogo effettuato il 27 aprile dal Commissario straordinario Giuseppe Quintavalle e dal Direttore sanitario, Luciano Cifaldi, che hanno voluto visitare la struttura. Nell’occasione era stato accertato il mancato funzionamento del Digitalizzatore, situazione che però risaliva addirittura allo scorso anno, e presi immediatamente i provvedimenti.

Ti potrebbero interessare anche: