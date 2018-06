IL TRIONFO DI STEFANO/ Strade aperte a bici e pedoni e chiuse alle auto: una domenica speciale

E’ il trionfo di Enrico Stefano, il potente presidente della commissione mobilità del comune, quello che vuol mandare tutti a piedi o in bici. Oggi dalle 10 alle 19 parte la sperimentazione della prima iniziativa #VIALIBERA: un’unica rete ciclopedonale che attraverserà tutta Roma con strade off-limits ad auto e scooter. Ne dà notizia il Campidoglio. Il percorso interesserà più strade, spiega la nota: da via Cola di Rienzo a via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e largo Corrado Ricci, da via XX Settembre a piazza Venezia e ancora viale Manzoni, via Labicana, via Veneto, viale Regina Elena. Sarà istituito il primo tracciato progettato da Roma Servizi per la Mobilità e ispirato dalla proposta w.e.b. – ciclovia, presentata sul portale del PUMS. Alcune strade sono completamente pedonalizzate, atlre solo parzialmente (vedi la mappa). Cambiano percorso le linee del trasporto pubblico 16, 40, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 71, 75, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 90, 118, 160, 170, 301, 490, 492, 495, 590, 628, 910, C2, C3 e H oltre alle linee festive 120F, 130F e 150F.

Da settembre è poi previsto l’ampliamento dei percorsi. «Saranno individuati, quindi, altri itinerari anche in base alla risposta dei cittadini: le vie si arricchiranno di eventi, attività e feste di quartiere, iniziative mirate a promuovere un nuovo approccio culturale alla mobilità e un nuovo uso della strada, a salvaguardia di pedoni e ciclisti. Il percorso si animerà con numerosi eventi itineranti, dal trekking urbano, a passeggiate organizzate e pedalate di gruppo. Fino a iniziative localizzate come attività culturali, spettacoli ed esibizioni musicali». Il programma, informa il Comune, è in continuo aggiornamento ed è visibile sul sito di Roma Servizi per la Mobilità con l’elenco delle vie interessate e le corrispondenti manifestazioni ed eventi

Ti potrebbero interessare anche: