SCUOLA/ Promemoria per la maturità

Mmolti tra i ragazzi che tra pochi giorni dovranno affrontare l’esame di Stato non sembrano avere le idee chiare su quello che li aspetta. A mancare sono le basi, visto che circa 4 maturandi su 10 non conoscono le informazioni più banali legate alle prove. Come ad esempio le date. A fare emergere questa situazione è un sondaggio di Skuola.net, effettuato su 3.500 studenti alle prese con gli esami di Stato. Solo il 63% dei maturandi sa con esattezza in che giorno inizieranno gli scritti, il prossimo 20 giugno. Il 10% sa che è verso la metà del mese ma non saprebbe dire di preciso quando, il 9% si confonde con la data della seconda prova (21 giugno), il 4% indica il 22 giugno (giorno in cui non sono previste prove, tranne che per alcuni indirizzi). E un altro 14% confessa apertamente di non averne la più pallida idea. E allora ecco di seguito un breve schema riassiuntivo con date e orari delle prove di maturità.Prima prova – Mercoledì 20 giugno, inizio ore 8.30; Seconda prova – Giovedì 21 giugno, inizio ore 8.30;Terza prova – Lunedì 25 giugno

Nei licei e negli istituti con progetti sperimentali di doppio diploma italo-francese Esabac ed Esabac Techno e nei licei con sezioni ad opzione internazionale spagnola, tedesca e cinese, è prevista anche una quarta prova che si terrà giovedì 28 giugno (8.30).

