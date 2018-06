Che brutta sveglia per Virginia Raggi

Virginia Raggi fa conoscenza nel modo peggiore con la violenza del mondo degli affari e del malaffare, dove il gioco degli interessi sporchi, la lotta per il potere e per i soldi, i colpi proibiti sotto la cintura coinvolgono e corrompono tuttora e tutti e alla fine puniscono anche chi colpe non ne ha. La guerra per il nuovo stadio della Roma ha origini lontane, e come protagonisti politici e palazzinari. Gli arresti eccellenti impressionato, ma e’ quel che c’e’ sotto e dietro che fa paura. Il tempo fara’ chiarezza e giustizia (si spera), tutti innocenti fino alla condanna, ma mentre Re Caltagirone sta a guardare finiscono nei guai avversari palazzinari, politici di destra e sinistra, faccendieri e soprattutto grillini. Grillini importanti. Con potere. La Raggi aveva appena gioito perché il progetto stadio della Roma aveva imboccato la dirittura d’arrivo ed e’ arrivata la doccia fredda. Che figuraccia. Il presidente della Roma Pallotta rilascia gelide dichiarazioni dall’altra parte dell’oceano, il popolo romanista assiste attonito, l’opinione pubblica romana e’ turbata. Con tutto quel che e’ successo ci si aspettava un po’ di tranquillita’. E adesso cosa succede? Stop al progetto, tutti fermi

