CORRUZIONE: ANAC, CRESCONO SEGNALAZIONI SU APPALTI, OLTRE 5.000 NEL 2017

Crescono le segnalazioni all’Autorità nazionale anticorruzione relative ad appalti pubblici di lavori servizi e forniture. Lo evidenzia la Relazione sull’attività svolta nel 2017 presentata in Senato. «Sono pervenute oltre 5190 segnalazioni concernenti appalti di lavori, servizi e forniture, con un ulteriore incremento rispetto ai 4372 del 2016», riferisce l’Anac. Nel dettaglio «per il settore dei lavori, risultano pervenuti circa 1.700 esposti ed aperte 500 istruttorie; per il settore dei servizi e delle forniture, sono pervenute 3490 segnalazioni con 585 istruttorie aperte». Nel corso dell’anno 2017, evidenzia la Relazione, «l’Autorità ha proseguito l’attività di vigilanza sul mercato dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture». In particolare «in seguito alla presentazione di segnalazioni sono stati avviati procedimenti istruttori diretti ad accertare l’effettiva sussistenza delle criticità prospettate dagli esponenti, sia rispetto alla fase di aggiudicazione che con riferimento all’esecuzione del contratto» «Diversi altri procedimenti istruttori sono stati avviati d’ufficio, sulla base di informative pervenute da organi di controllo o ad altre forme di denuncia da parte di soggetti interessati – spiega l’Anac – Oltre che su specifici affidamenti disposti dalle singole stazioni appaltanti, sono state svolte indagini di carattere generale anche per particolari settori o per talune ricorrenti patologie.

Ti potrebbero interessare anche: