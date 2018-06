FOCUS/ MIGRANTI:ESCLUSIVE,APPALTI SENZA GARA.OMBRE SU CAS

Regime di monopolio, poca trasparenza e troppi affidamenti senza gara alle società per i Centri di Accoglienza Straordinaria dei migranti, anche a quelle sprovviste dei requisiti. È la giungla della gestione dei Cas, che emerge nella relazione finale sul sistema di accoglienza dei richiedenti asilo, datata dicembre 2017 e redatta dalla commissione parlamentare di inchiesta della precedente legislatura. Oltre ai commissariamenti e a quanto emerge dalla relazione annuale dell’Anac, altre Autorità hanno lanciato l’allarme. Il Generale di divisione della Guardia di Finanza, Stefano Screpanti – citato nel documento della commissione parlamentare – ha parlato di «plurime casistiche di omessa effettuazione delle procedure di gara» e di procedure all’affidamento diretto dei servizi ai Cas, «pur in presenza dello specifico obbligo normativo» e «anche a beneficio di soggetti sprovvisti dei requisiti necessari». Per Screpanti «si tratta di forme di illegalità contigue fra il settore pubblico e privato». Una pratica molto diffusa in Calabria, dove quasi la metà degli affidamenti alle società per la gestione dei Cas sono diretti (il 49,34%, ovvero 75 casi su 152). In tutta Italia invece sono 9.358 le procedure di affidamento, di queste 1.430 sono in forma diretta: una modalità troppo spesso giustificata per fronteggiare le emergenze. Gli squilibri ci sono anche nell’affidamento dei Cas in generale, che avvengono da parte delle varie Prefetture su indicazione del Ministero e sono concentrati in cinque regioni: Lombardia, Veneto, Toscana, Piemonte ed Emilia Romagna da sole raggiungono il 63% dei Centri di Accoglienza Straordinaria. E alcune società sfiorano situazioni da monopolio, soprattutto quando l’ente gestore è proprietario della struttura. I dubbi emergono anche dagli scompensi che ci sono nel rapporto tra enti gestori e strutture affidate: in Trentino Alto-Adige, mediamente ad un gestore corrispondono 49 strutture, in Umbria il rapporto è di 1 a 21, nelle Marche e nel Friuli è di uno a dieci. Problemi che emergono alla luce di un aumento del ricorso ai Cas negli ultimi anni, concepiti inizialmente come strutture temporanee e ormai diventati una regola: i migranti accolti in questo tipo di strutture erano nel 2014 circa il 50% rispetto al totale, nel 2015 il 67%, nel 2016 il 77,4% e nel 2017 oltre l’80,78%

