QUI VITERBO/ Arena (centro destra) lancia la sfida per il ballottaggio: guardiamo all’Europa

di WANDA CHERUBINI-

VITERBO- Giovanni Arena, candidato sindaco del centro destra, ha incontrato la stampa nella tarda mattinata di oggi al Gran Caffè Schenardi, per presentare la sua squadra, in particolare i giovani che lo sostengono e gli impegni prossimi di questi giorni di campagna elettorale prima del fatidico 24 giugno, giorno del ballottaggio. “La campagna elettorale continua con ancora più vigore – ha esordito Arena – L’obiettivo ancora non è stato raggiunto, ma le sensazioni sono molto positive. E’ stata una campagna elettorale caratterizzata dalla correttezza dei candidati . Mano a mano sono emerse delle contraddizioni, come il Pd, che ha ufficializzato la sua divisione con due liste ben distinte e ciò li ha portati a non avere spazio per il ballottaggio. Al ballottaggio è arrivata Chiara Frontini, che sta facendo la sua battaglia, che cerca di provocarmi, mettendola in caciara, ma tutto ciò non mi sembra costruttivo per la città, nè rientra nel nostro stile. Per questo ho evitato questo tipo di scontri con la candidata sindaco. Apprezzo la sua scienza e voglia di fare, ma la affronteremo nei prossimi cinque anni di amministrazione comunale, quando sarà ai banchi dell’opposizione. So che è molto presente sui social ed ho sentito cose sul turismo che hanno del fantastico. Sono sogni. Sul turismo faremo un ufficio programmato, ma dire che daremo 1500 posti di lavoro significa prendere in giro i viterbesi. Le nostre priorità sono la sicurezza, la manutenzione delle strade, il verde pubblico. Con le persone che mi stanno vicino oggi vogliamo dare una immagine di squadra veramente preparata. Intorno a me ci sono i nuovi eletti. La Frontini parla di me come del passato, come se essendo più grande di lei non possa capire i problemi di Viterbo. Le rispondo con questa squadra fatta di giovani e preparati”.

Per Arena, il futuro si costruisce sulle nuove generazioni attraverso lo sviluppo dei territori con l’aiuto delle risorse comunitarie. “Ridiamo forza alla città partendo dai giovani e dalla tecnologia, non esiste innovazione che non passi attraverso le nuove generazioni. Se vogliamo far ripartire Viterbo, dobbiamo puntare sulla diffusione di una maggiore cultura digitale a più livelli. Ad esempio, snellire le pratiche burocratiche dell’amministrazione comunale per raggiungere, nei prossimi 5 anni, la piena digitalizzazione dei servizi, con moderni sistemi di informatica”.

Continua Arena: “Purtroppo, negli ultimi anni a Viterbo non sono arrivati finanziamenti dell’UE, così sono mancate le risorse da investire in europrogettazione. Per questo, guarderemo con grande interesse alle opportunità offerte dai programmi europei per l’innovazione, come ad esempio l’installazione di hotspot WI-Fi che possono essere installati dai Comuni utilizzando il buono dell’UE. Ma non solo. Vogliamo creare un ‘Laboratorio Europa’, cioè un team di europrogettazione, frutto della collaborazione tra il Comune di Viterbo e l’Università degli Studi della Tuscia, al fine di mettere insieme un gruppo di professionisti per rilanciare la città”.

L’Italia è il Paese dell’Unione che sfrutta meno le possibilità offerte dalle risorse comunitarie, perché spesso presentare i progetti richiede l’impiego di professionalità specializzate, che magari all’interno delle pubbliche amministrazioni non sono presenti.

Per Arena “lo sviluppo dei territori passa attraverso le risorse dell’Europa e la città di Viterbo lo sa bene, avendo iniziato anni fa un importante percorso di crescita grazie ai fondi PLUS. Risorse comunitarie e regionali arrivate durante la giunta di centro destra Marini del 2012, i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti: la riqualificazione di Valle Faul, con la realizzazione degli ascensori che la città attendeva da decenni. Se l’abbiamo fatto una volta, dunque, possiamo farlo ancora”.

Il candidato, inoltre, ci tiene a precisare che se verrà eletto “la maggior parte dei consiglieri saranno giovani, perché il punto di vista dei ragazzi è prioritario al fine di comprendere le esigenze e le mancanze della società attuale. È contando sul loro talento che Viterbo e il territorio della Tuscia potranno essere competitivi. Mi impegnerò, quindi, per la presentazione di progetti per le politiche giovanili, proponendo Viterbo come capitale europea dei giovani. Il futuro si costruisce sulle nuove generazioni”.

Hanno preso poi la parola Antonella Sberna, che ha riferito: “La squadra che sta dietro a Giovanni Arena è fatta di persone che si stanno impegnando molto, gente preparata, che ha anche ricoperto ruoli in amministrazioni anche più importanti. Siamo persone tutte capaci che vogliono ridare dignità alla città. Combattiamo in questi dieci giorni per ritornare al governo della città”.

Arena ha, quindi, sottolineato il supporto fondamentale rappresentato da Giulio Marini, ex sindaco di Viterbo.

La parola è poi andata all’avvocato Andrea Micci, che ha spiegato di aver deciso di candidarsi in questa campagna elettorale perchè ha creduto in un progetto fattibile, studiato, che può migliorare la città, a differenza di altri progetti che sono solo sogni. “Parliamo di cose concrete – ha riferito- La preparazione è molta, la voglia di cambiare tanta”.

Isabella Lotti ha esortato tutti ad impegnarsi ancora per portare a far votare le persone il 24 giugno.

Federica Piastra, pur non essendo stata eletta, ha detto: “Penso di aver contribuito in modo ottimo a questa campagna elettorale”.

Arena ha, quindi, ringraziato l’ex senatrice Laura Allegrini (Fdi) ed il senatore della Lega Umberto Fusco. “Siamo veramente una squadra unita” – ha sottolineato.

Claudia Nuzzi, eletta con la Lega, specializzata in digitalizzazione, ha affermato: “Spero di riuscire a modernizzare Viterbo. La Frontini dice che non è appoggiata da nessun partito, ma così sei tagliato fuori dai necessari collegamenti con il Governo nazionale e con l’Europa”.

Al riguardo Arena ha rimarcato l’importanza di poter avere i giusti collegamenti a livello nazionale ed europeo. “Le risorse stanno in Europa” – ha ribadito.

Stefano Evangelista, eletto con la Lega, ha aggiunto: “Siamo una squadra giovane e capace. L’impegno che ci abbiamo messo e che ci metteremo è massimo. Abbiamo già tanti progetti da realizzare”.

Elsa Cepparotti di FdI, di Bagnaia, ha rimarcato l’importanza di dare di nuovo voce alle periferie, del tutto abbandonate.

Matteo Achilli, di FI ha affermato: “Dobbiamo essere per Giovanni il suo ossigeno. Speriamo che nei prossimi 5 anni Viterbo possa diventare la capitale europea dei giovani”.

A conclusione, Arena ha riferito di come al momento non si siano decisi i nuovi incarichi, a parte quello di vice sindaco che spetta alla Lega. In merito ai prossimi giorni che separano dal 24 giugno ha annunciato: “Ci sarà una forte presenza di nostri parlamentari a Viterbo. Domani, alle ore 18, ci sarà Maurizio Gasparri che incontrerò la stampa qui al Gran Caffè Schenardi, per poi fare un giro in centro. Sabato, sempre alle ore 18, da Schenardi, sarà la volta del presidente del parlamento europeo, Antonio Tajani. Stasera, invece, ci sarà l’incontro alle Terme dei Papi con tutti i candidati. Lunedì partirà, invece, a Bagnaia, un format che vedrà un dibattito in piazza ed interventi, a seguire musica e prodotti tipici locali. Lo stesso format sarà proposto poi a Grotte, San Marino al Cimino ed al quartiere di Santa Barbara.

Parole di ringraziamento anche per Gianmaria Santucci di FondAzione. “E’ stato – ha affermato Arena – un supporto indispensabile e lo sarà anche al ballottaggio”.

Infine, Umberto Fusco della Lega ha annunciato che saranno a Viterbo anche tre sottosegretari: Candiani, Gorgonzoli e Siri. “Saranno lunedì a Bagnaia – ha detto Fusco – Saremo in mezzo alla gente. Abbiamo tutte le possibilità di stravincere il 24 giugno”.

