Sorpresa, il Comune si prepara a vietare l’accattonaggio

Cartellino rosso per i mendicanti «molesti e insistenti», divieto di infastidire turisti e romani con continue richieste di soldi, di fermare i viaggiatori nella metropolitana o di bussare ai finestrini mentre si è fermi in auto al semaforo. Il nuovo regolamento di polizia urbana che a breve dovrebbe essere votato in giunta conterrà anche la norma contro l’accattonaggio. I rumors degli ultimi mesi sono stati confermati ieri dalla sindaca Virginia Raggi

Ti potrebbero interessare anche: