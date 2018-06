STADIO ROMA: CONSIGLIERI PD LASCIANO AULA PER PROTESTA

I consiglieri del Partito Democratico di Roma hanno abbandonato l’Aula Giulio Cesare per protestare contro la mancata presenza in Assemblea Capitolina della sindaca Virginia Raggi a cui a inizio seduta avevano richiesto un intervento sul caso Stadio della Roma. «Noi abbandoniamo l’Aula. Non è possibile che la sindaca vada a Porta a Porta e non venga in Aula a riferire», ha detto il capogruppo dem, Giulio Pelonzi. «La sindaca in capigruppo ci ha detto che aveva bisogno di un pò di tempo per capire se poteva venire in Aula a riferire sulle vicende politiche. Non mi risulta che noi abbiamo una risposta. Stasera andrà a Porta a Porta, ma in Aula Giulio Cesare ci vuole venire o no?», ha spiegato la consigliera della Lista civica Roma torna Roma, Svetlana Celli.

