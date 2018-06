STADIO ROMA: CONTE E CANTONE,ORA REGOLE SULLE LOBBY

L’ordinanza sull’inchiesta per corruzione sul nuovo stadio di Roma è «un trattato» sul mondo delle relazioni tra lobby e politica in Italia. La definizione è di Raffaele Cantone, numero uno dell’Anac, e il tema della regolamentazione di questi rapporti è stato il filo conduttore dell’incontro in Senato per presentare la relazione annuale dell’Anticorruzione. È partito da qui anche il premier Giuseppe Conte, che parlando con i cronisti ha insistito sulla «necessità di un intervento regolatorio per contrastare e prevenire la corruzione in quelle zone opache dove si annida l’operato delle lobby e delle Fondazioni collegate alla politica». «Massima attenzione» anche sul Codice appalti, su cui Cantone chiede non si facciano passi indietro. Renzi non aveva mai partecipato alla presentazione del report Anac. Conte, invece, ha voluto esserci, anche per superare le ‘frizionì dei giorni scorsi per le parole critiche pronunciate in Parlamento sull’Autorità. Questione archiviata. Poco prima dell’incontro pubblico, Conte e Cantone hanno avuto un colloquio ristretto. «È andata benissimo», ha commentato Cantone, che nel suo intervento ha offerto al nuovo governo massima disponibilità a collaborare per contrastare la corruzione, «male assoluto». «C’è in Italia un caso corruzione sul quale dobbiamo sempre stare attenti, dobbiamo lavorare noi regolatori, le autorità come l’Anac e l’autorità giudiziaria ognuno nelle sue competenze», ha detto da parte sua il presidente del Consiglio, a chi gli chiedeva se esista un ‘caso Romà. La questione dei rapporti lobby-fondazioni-politica sarà uno dei temi centrali da affrontare con l’Anac: l’impegno è stato sottoscritto da tutti, dal premier come dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (M5S), che ha evitato però qualsiasi commento sull’inchiesta in corso, che tocca anche esponenti Cinquestelle. In sala, oltre a Conte e Bonafede, i ministri delle Infrastrutture Danilo Toninelli, della P.a. Giulia Buongiorno, del Sud Barbara Lezzi, e poi la leader della Cgil Susanna Camusso, la presidente della Rai Monica Maggioni, la sindaca di Roma Virginia Raggi, che ha definito «vergognosa» la rassegna stampa sul caso stadio, affermando che «il Comune, i romani e la società Roma calcio sono la parte lesa». Al di là di quanto sarà accertato in sede penale e della consistenza che avranno i reati agli occhi dei giudici, gli atti di quell’inchiesta descrivono, come ha detto Cantone, un mondo appannato in cui i rapporti si stringono anche senza dover passare subito all’incasso «per mantenere oliato il meccanismo». «L’inchiesta dimostra anche che ‘c’è chi dice nò», come l’assessore all’Urbanistica di Milano Pierfrancesco Maran che rifiutò una casa. Ma soprattutto «mette in evidenza il ruolo che associazioni e fondazioni possono avere nel finanziamento della politica», visto che a differenza dei partiti, che devono documentare ciò che spendono, godono di maglie ben più larghe. Cantone non lo ha citato, ma è indubbio che le carte documentino un versamento di 250mila all’associazione «Più Voci», vicina alla Lega. Una regolamentazioni su lobby, fondazioni e politica dovrebbe chiarire proprio cosa è lecito, in quest’ambito, e cosa non lo è.

